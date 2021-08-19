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На матче «Рейнджерса» и «Алашкерта» в Глазго аншлаг

19 Августа 2021 • 22:53 Комментировать
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В одном из матчей раунда плей-офф квалификации к Лиге Европы шотландский «Рейнджерс» Стивена Джеррарда принимает на своем стадионе армянский «Алашкерт». Примечательным является тот факт, что арена «Айброкс», а именно её трибуны, заполнены болельщиками до отказа – на стадионе аншлаг. На «Айброкс» могут с комфортом разместиться более пятидесяти тысяч фанатов.

Напомним, клубы шотландского Премьершипа получили разрешение на допуск фанатов на трибуны своих стадионов только с текущего сезона после закрытия арен на фоне распространяющейся пандемии коронавируса.

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Лига Европы Алашкерт Рейнджерс
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Идет 45 минута Олимпиакос 1:0 Слован Братислава
Идет 45 минута Глазго Рейнджерс 0:0 Алашкерт
Идет 45 минута Рапид Вена 1:0 Заря 1.67 3.9 5
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