На матче «Рейнджерса» и «Алашкерта» в Глазго аншлаг

В одном из матчей раунда плей-офф квалификации к Лиге Европы шотландский «Рейнджерс» Стивена Джеррарда принимает на своем стадионе армянский «Алашкерт». Примечательным является тот факт, что арена «Айброкс», а именно её трибуны, заполнены болельщиками до отказа – на стадионе аншлаг. На «Айброкс» могут с комфортом разместиться более пятидесяти тысяч фанатов.

Напомним, клубы шотландского Премьершипа получили разрешение на допуск фанатов на трибуны своих стадионов только с текущего сезона после закрытия арен на фоне распространяющейся пандемии коронавируса.