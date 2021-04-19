УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги

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19 Апреля 2021, 09:36,
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Известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что УЕФА раздумывает о возможной приостановке нынешних розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Согласно сведениям журналиста, организация примет окончательное решение насчет будущего турниров в понедельник, 19-го апреля. УЕФА может приостановить проведение еврокубков из-за участия в них участников нового турнира - Суперлиги Европы.
Напомним, что в 1/2 финала Лиги чемпионов сыграют лондонский «Челси», мадридский «Реал» и «Манчестер Сити», а в полуфинал Лиги Европы прошли «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Эти пять клубов входят в число создателей Суперлиги.
УЕФА категорически не поддерживает создание нового турнира.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: УЕФА, Лига Чемпионов, Лига Европы, Суперлига Европы
полный раскол
тупо рубят бабки, больше ни на что не обращая внимание... чистый бизнес
Так и так кто-то рубит бабки. Но только одно дело когда это делают клубы и пускают их на развитие и другое ФИФА, которое пускает их на свои нужды. Коррумпированный орган работающий на тех, кто больше бабок занесет и изредка показательно карающий. Все что они могли сделать для клубов, уже сделали, "спасибо" за ФФП))
вообщем то правильно, пусть будет суперлина а МС и ПСЖ так и не выиграют ЛЧ)))
развал начался (((( футбола больше не будет
C другой стороны хоть не будет матчей с участием кошице, чфр и прочих спартаков.. Хотя вопрос - эта суперлига вместо еврокубков или дополнительно?!
да фиг его знает , но проводить его они якобы собрались посреди недели , а это часто игры ЛЧ и ЛЕ , по поводу тех команд конищ и прочих , так их и так задвинули , посмотри кто играет постоянно в ЛЧ ?? одни и те же , а как дополнительный этот турнир вообще не имеет никакого смысла , как и лига наций будет точно такое же говнище , все уже придумано , ЛЧ , ЛЕ , и новый для тех кто никуда не попал , давно забытый кубок кубков , перцы и прочая мразь просто не хотят делится баблом с уефа и фифа , и так футбол одна комерция так и последнее убьют , все никак не врубятся что то что прошло в США не всегда прокатывает в европе