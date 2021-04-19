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УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги

19 Апреля 2021, 09:36,

Известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что УЕФА раздумывает о возможной приостановке нынешних розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Согласно сведениям журналиста, организация примет окончательное решение насчет будущего турниров в понедельник, 19-го апреля. УЕФА может приостановить проведение еврокубков из-за участия в них участников нового турнира - Суперлиги Европы.

Напомним, что в 1/2 финала Лиги чемпионов сыграют лондонский «Челси», мадридский «Реал» и «Манчестер Сити», а в полуфинал Лиги Европы прошли «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Эти пять клубов входят в число создателей Суперлиги.

УЕФА категорически не поддерживает создание нового турнира.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: УЕФА, Лига Чемпионов, Лига Европы, Суперлига Европы
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Комментарии (7)
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0
USSR
19 Апреля 2021, 10:53

полный раскол

0
Misha_diablo_football
19 Апреля 2021, 10:07

тупо рубят бабки, больше ни на что не обращая внимание... чистый бизнес

0
3Tituli
19 Апреля 2021, 11:00

Так и так кто-то рубит бабки. Но только одно дело когда это делают клубы и пускают их на развитие и другое ФИФА, которое пускает их на свои нужды. Коррумпированный орган работающий на тех, кто больше бабок занесет и изредка показательно карающий. Все что они могли сделать для клубов, уже сделали, "спасибо" за ФФП))

0
Spirit
19 Апреля 2021, 09:45

вообщем то правильно, пусть будет суперлина а МС и ПСЖ так и не выиграют ЛЧ)))

0
ARTUR
19 Апреля 2021, 09:38

развал начался (((( футбола больше не будет

0
HG2017
19 Апреля 2021, 10:34

C другой стороны хоть не будет матчей с участием кошице, чфр и прочих спартаков.. Хотя вопрос - эта суперлига вместо еврокубков или дополнительно?!

0
ARTUR
19 Апреля 2021, 10:45

да фиг его знает , но проводить его они якобы собрались посреди недели , а это часто игры ЛЧ и ЛЕ , по поводу тех команд конищ и прочих , так их и так задвинули , посмотри кто играет постоянно в ЛЧ ?? одни и те же , а как дополнительный этот турнир вообще не имеет никакого смысла , как и лига наций будет точно такое же говнище , все уже придумано , ЛЧ , ЛЕ , и новый для тех кто никуда не попал , давно забытый кубок кубков , перцы и прочая мразь просто не хотят делится баблом с уефа и фифа , и так футбол одна комерция так и последнее убьют , все никак не врубятся что то что прошло в США не всегда прокатывает в европе

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