УЕФА может приостановить Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за создания Суперлиги

Известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что УЕФА раздумывает о возможной приостановке нынешних розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Согласно сведениям журналиста, организация примет окончательное решение насчет будущего турниров в понедельник, 19-го апреля. УЕФА может приостановить проведение еврокубков из-за участия в них участников нового турнира - Суперлиги Европы.

Напомним, что в 1/2 финала Лиги чемпионов сыграют лондонский «Челси», мадридский «Реал» и «Манчестер Сити», а в полуфинал Лиги Европы прошли «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Эти пять клубов входят в число создателей Суперлиги.

УЕФА категорически не поддерживает создание нового турнира.