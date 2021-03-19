Луческу второй раз проиграл Эмери: «Динамо» Киев вслед за «Шахтёром» покидает Лигу Европы

«Вильярреал» принимал киевское «Динамо» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Без особых шансов на четвертьфинал киевляне отправлялись в Испанию. Эта южная страна на въезд не закрыта, а так могли бы традиции перенести матч в Будапешт, что сыграло бы на руку киевлянам. Но нет. Футболистам Мирчи Луческу предстояло на «Керамике» доказать, что они могут отыгрывать гандикап в два мяча. В первом матче «Вильярреал» был явно сильнее, не позволив киевлянам даже в створ ворот пробить.

Удивительно беззубая игра «Динамо» на домашней арене, да ещё и при зрителях, конечно же перечеркнула надежды самых преданных болельщиков и экспертов. Тем более, разыгралась у «Вильярреала» пара форвардов Морено и Бакка, на выходных обыгравшая «Эйбар». Киевское «Динамо» тоже победило в национальном чемпионате, но «Заря» вряд ли дотягивает до уровня команды Уная Эмери.

Embed from Getty Images

Что вновь доказал «Вильярреал». Второй акт противостояния экс-тренеров команд РПЛ начался с добивания интриги. Неспешно начали матч киевляне, больше мячом владели, но в первой же осмысленной атаке забили испанцы. На тринадцатой минуте матча Саму Чуквезе мягко набросил от правой границы штрафной площади к центру, где высоко выпрыгнул Херард Морено и чётким ударом счёт открыл - 1:0. После этого «Динамо» уж совсем поникло. Гостям нужно было рваться в атаку, идти ва-банк, но вместо этого мячом владел «Вильярреал».

А под конец первого тайма более активная игра «подводной лодки» была вознаграждена и вторым голом. Хозяева потеряли мяч у чужой штрафной площади, но не отступили, а включили высокий прессинг и сферу быстро себе вернули. Дани Парехо воспользовался разряженным пространством, отпасовал на Херарда Морено внутрь штрафной площади и форвард «Вильярреала» мощным ударом оформил дубль - 2:0.Совсем без шансов для Киева, к сожалению.

Embed from Getty Images

Как и ожидалось, второй тайм превратился в пустую формальность. Хотя, так можно было сказать и про весь матч в целом. «»Вильярреал» даже чаще владел мячом, но уже не атаковал. Киевские «динамовцы» накатывали на ворота Серхио Асенхо совсем без идей, за 90 минут нанеся всего один удар в створ. Так отыграться не представлялось возможным. Команда Унаи Эмери и второй матч выиграла у футболистов Мирчи Луческу со счётом 2:0. «Вильярреал» идёт в четвертьфинал, а «Динамо» Киев вслед за «Шахтёром» покидает Лигу Европы.