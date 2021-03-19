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Луческу второй раз проиграл Эмери: «Динамо» Киев вслед за «Шахтёром» покидает Лигу Европы

19 Марта 2021, 00:48,

«Вильярреал» принимал киевское «Динамо» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Протокол игры  
Вильярреал 2:0 Динамо Киев
(1:0) Морено Херард 13'    
(2:0) Морено Херард 36'    
Асенхо Серхио Фойт Хуан   63' (Марио Гаспар (   63') Альбиоль Рауль Фунес Мори Педраса Альфонсо Чуквезе Саму   71' (Баэна Алехандро (   71') Капу Этьен Парехо Даниэль   43' Тригерос Мануэль   17'   79' (Раба Даниэль (   79') Морено Херард   79' (Коста Хауме (   79') Бакка Карлос   63' (Пино Йереми (   63')
Запасные: Йоргенсен Филип Гомес Мойсес Пенья Рубен Морено Альберто Альварес Икер Эступиньян Первис Алькасер Пако
Бущан Георгий Кедзёра Томаш Забарный Илья Сирота Александр   83' (Попов Денис II (   83') Миколенко Виталий   83' (Сидклей Феррейра (   83') Сидорчук Сергей Андриевский Александр   65' (Шепелев Владимир (   65') Цыганков Виктор   46' (Супряга Владислав (   46') Буяльский Виталий Де Пена Карлос Родригес Жерсон   65' (Леднёв Богдан (   65')
Запасные: Караваев Александр Бойко Денис Беседин Артём Тымчик Александр Шапаренко Николай Гармаш Денис
18 марта. Стадион "Эстадио де ла Керамика".

 

Без особых шансов на четвертьфинал киевляне отправлялись в Испанию. Эта южная страна на въезд не закрыта, а так могли бы традиции перенести матч в Будапешт, что сыграло бы на руку киевлянам. Но нет. Футболистам Мирчи Луческу предстояло на «Керамике» доказать, что они могут отыгрывать гандикап в два мяча. В первом матче «Вильярреал» был явно сильнее, не позволив киевлянам даже в створ ворот пробить.

Удивительно беззубая игра «Динамо» на домашней арене, да ещё и при зрителях, конечно же перечеркнула надежды самых преданных болельщиков и экспертов. Тем более, разыгралась у «Вильярреала» пара форвардов Морено и Бакка, на выходных обыгравшая «Эйбар». Киевское «Динамо» тоже победило в национальном чемпионате, но «Заря» вряд ли дотягивает до уровня команды Уная Эмери.

Embed from Getty Images

Что вновь доказал «Вильярреал». Второй акт противостояния экс-тренеров команд РПЛ начался с добивания интриги. Неспешно начали матч киевляне, больше мячом владели, но в первой же осмысленной атаке забили испанцы. На тринадцатой минуте матча Саму Чуквезе мягко набросил от правой границы штрафной площади к центру, где высоко выпрыгнул Херард Морено и чётким ударом счёт открыл - 1:0. После этого «Динамо» уж совсем поникло. Гостям нужно было рваться в атаку, идти ва-банк, но вместо этого мячом владел «Вильярреал».

А под конец первого тайма более активная игра «подводной лодки» была вознаграждена и вторым голом. Хозяева потеряли мяч у чужой штрафной площади, но не отступили, а включили высокий прессинг и сферу быстро себе вернули. Дани Парехо воспользовался разряженным пространством, отпасовал на Херарда Морено внутрь штрафной площади и форвард «Вильярреала» мощным ударом оформил дубль - 2:0.Совсем без шансов для Киева, к сожалению.

Embed from Getty Images

Как и ожидалось, второй тайм превратился в пустую формальность. Хотя, так можно было сказать и про весь матч в целом. «»Вильярреал» даже чаще владел мячом, но уже не атаковал. Киевские «динамовцы» накатывали на ворота Серхио Асенхо совсем без идей, за 90 минут нанеся всего один удар в створ. Так отыграться не представлялось возможным. Команда Унаи Эмери и второй матч выиграла у футболистов Мирчи Луческу со счётом 2:0. «Вильярреал» идёт в четвертьфинал, а «Динамо» Киев вслед за «Шахтёром» покидает Лигу Европы.
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Динамо Киев, Вильярреал
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