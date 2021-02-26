Джеррард – о выходе в 1/8 финала Лиги Европы: «Команда добилась выдающегося результата»

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард прокомментировал победу над «Антверпеном» (5:2) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы, которая позволила шотландскому клубу выйти в следующую стадию соревнований.

«Я очень доволен, команда добилась выдающегося результата во всех смыслах. Сегодня мы сыграли здорово, первые три гола – это высший пилотаж. Но я являюсь перфекционистом, так что нужно обратить внимание на ошибки и проанализировать их.

Игра Морелоса? Возможно, это было его лучшее выступление в сезоне. Ему нравится Лига Европы. Физические данные являются его сильной стороной, он в очередной раз продемонстрировал это», - цитирует Джеррарда пресс-служба УЕФА.