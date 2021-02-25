«Шахтёр», «Аякс» и «Рейнджерс» повторно обыграли своих соперников

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25 Февраля 2021, 22:54,
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В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Шахтёр» повторно обыграл «Маккаби» из Тель-Авива благодаря голу Жуниора Мораеса - 1:0. У израильтян были хорошие моменты, включая попадание в каркас ворот.
После ничьей 3:3 в первой игре «Хоффенхайм» неудачно дома сыграл против «Мольде» (0:2). «Аякс» опять одолел «Лилль» со счетом 2:1, а «Рейнджерс» и «Антверпен» выдали еще один невероятно голевой матч - 5:2, и дальше идут шотландцы.
Протокол игры
|(1:0) Мораес Жуниор 67'
Трубин Анатолий • Додо Домилсон • Кривцов Сергей • Эдуардо Витор 33' 78' ( Корниенко Виктор ( 78') • Матвиенко Николай • Патрик Алан • Майкон Барберан • Манор Соломон 46' ( Тете ( 46') • Марлос Ромеро 46' ( Антонио Маркос ( 46') • Тайсон Фреда 78' ( Коноплянка Евгений ( 78') • Мораес Жуниор 78' ( Фернандо Педро ( 78')
Запасные: Бондарь Валерий • Хочолава Давид • Шевченко Алексей • Судаков Георгий • Мудрик Михаил • Пятов Андрей • Болбат Сергей
Тененбаум Даниэль • Жералдеш Андре • Эрнандес Луис • Тиби Эйтан • Саборит Энрик • Перец Дор • Глазер Дан • Голаса Эйял 77' ( Рикан Авраам ( 77') • Бен-Хаим Таль II 68' ( Герреро Эдуардо ( 68') • Пешич Александар 68' ( Блэкмен Ник ( 68') • Хозец Матан 77' ( Битон Дан ( 77')
Запасные: Давидзаде Офир • Кандил Маор • Альмог Эйлон • Пивень Шахар • Шехтер Итей • Даниэл Перец • Балтакса Матан • Йейни Ширан
25 февраля. Стадион "Олимпийский (Киев)" (Киев).
Протокол игры
|(1:0) Классен Дэви 15'
|78' Язиджи Юсуф (1:1)
|(2:1) Нерес Давид 88'
Стекеленбург Мартен • Ренсх Девайн • Тимбер Юррьен • 63'Мартинес Лисандро • Блинд Дэйли • Альварес Эдсон • Гравенберх Райан 90' ( Кудус Мохаммед ( 90') • Антони 55' ( Броббей Брайан ( 55') • Классен Дэви • Нерес Давид 85' 89' ( Идрисси Уссама ( 89') • Тадич Душан
Запасные: Котарски Доминик • Схерпен Кьелл • Эккеленкамп Юрген • Клейбер Шон • Шуурс Перр • Траоре Лассина • Лабьяд Закария
Меньян Майк • 15'Челик Зеки 62' ( Араужо Луис ( 62') • Джало Тьягу • 59'Ботман Свен • Брадарич Домагой • Иконе Жонатан 62' ( Дэвид Джонатан ( 62') • Шека 70' ( Сумаре Бубакари ( 70') • Саншеш Ренату • 65'Бамба Джонатан 62' ( Пье Жереми ( 62') • Язиджи Юсуф • Веа Тимоти 78' ( Лихаджи Исаак ( 78')
Запасные: Андре Бенжамин • Мандава Рейнилду • Фонте Жозе • 78'Шевалье Люка • Карнезис Орестис • Rocco Ascone
25 февраля. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
Протокол игры
|Хоффенхайм
|0:2
|Мольде
|20' Андерсен Эйрик Улланд (0:1)
|90' Андерсен Эйрик Улланд (0:2)
Бауманн Оливер • Фогт Кевин • Гриллич Флориан • Ричардс Крис • Кадержабек Павел 70' ( Сессеньон Райан ( 70') • Руди Себастьян • 83'Самассеку Диади 84' ( Рюттер Жоржиньо ( 84') • Йон Марко 70' ( Адамян Саркис ( 70') • Баумгартнер Кристоф 56' ( Крамарич Андрей ( 56') • Бебу Ила • Даббур Мунас
Запасные: Адамс Касим • Бейер Максимилиан • Богард Мелайро • Пентке Филипп
Линде Андреас • 73'Педерсен Маркус Гольмгрен • Синюан Шерифф • Риса Бирк • Хёуген Кристоффер • Кнутсон Эрлинг 79' ( Хестад Эйрик ( 79') • Эурснес Фредрик • Эллингсен Мартин • 83'Эйкрем Магнус • Сигурдарсон Бьёрн 63' ( Болли Матис ( 63') • Андерсен Эйрик Улланд 90'
Запасные: Петерсен Оливер • Ранмарк-Эриксен Матиас • Брейвик Эмиль • Кристенсен Тобиас • Угельвик Адриан • David Datro Fofana
25 февраля. Стадион "Prezero Arena".
Протокол игры
|(1:0) Морелос Альфредо 9'
|31' Рафаэлов Лиор (1:1)
|(2:1) Паттерсон Нэйтан 46'
|(3:1) Кент Райан 55'
|57' Ламкель Зе Дидье (3:2)
|(4:2) Баришич Борна 79'
|(5:2) Иттен Седрик 90'
Макгрегор Аллан • Балогун Леон 37' 46' ( Паттерсон Нэйтан ( 46') • Хеландер Филип • Голдсон Коннор • Баришич Борна • Камара Глен • 71'Дэвис Стивен 82' ( Зунгу Бонгани ( 82') • Арибо Джо • Хаджи Янис 71' ( Арфилд Скотт ( 71') • Морелос Альфредо 84' ( Иттен Седрик ( 84') • Кент Райан 82' ( Райт Скотт ( 82')
Запасные: Угелумба Кэлвин • Симпсон Джек III • Кинг Леон • Стюарт Грэг • Маклохлан Джон
Де Волф Ортвин • Де Лат Ричи • Желен Жереми 46' ( Бойя Франк ( 46') • Ле Маршан Максим • 60'Бута • Геркенс Питер 75' ( Авенатти Фелипе ( 75') • Верстрате Биргер • Хонгла Мартин 72' 83' ( Миёши Коджи ( 83') • Лукаку Джордан • Рафаэлов Лиор • Ламкель Зе Дидье
Запасные: Нана Ампома • Бейраванд Алиреза • Чеваун Тиам
25 февраля. Стадион "Айброкс".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Шахтёр Донецк, Аякс, Глазго Рейнджерс