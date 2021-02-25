«Шахтёр», «Аякс» и «Рейнджерс» повторно обыграли своих соперников

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Шахтёр» повторно обыграл «Маккаби» из Тель-Авива благодаря голу Жуниора Мораеса - 1:0. У израильтян были хорошие моменты, включая попадание в каркас ворот.

После ничьей 3:3 в первой игре «Хоффенхайм» неудачно дома сыграл против «Мольде» (0:2). «Аякс» опять одолел «Лилль» со счетом 2:1, а «Рейнджерс» и «Антверпен» выдали еще один невероятно голевой матч - 5:2, и дальше идут шотландцы.