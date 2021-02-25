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«Шахтёр», «Аякс» и «Рейнджерс» повторно обыграли своих соперников

25 Февраля 2021, 22:54,

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Шахтёр» повторно обыграл «Маккаби» из Тель-Авива благодаря голу Жуниора Мораеса - 1:0. У израильтян были хорошие моменты, включая попадание в каркас ворот.

После ничьей 3:3 в первой игре «Хоффенхайм» неудачно дома сыграл против «Мольде» (0:2). «Аякс» опять одолел «Лилль» со счетом 2:1, а «Рейнджерс» и «Антверпен» выдали еще один невероятно голевой матч - 5:2, и дальше идут шотландцы.

Протокол игры  
Шахтёр Донецк 1:0 Маккаби Тель-Авив
(1:0) Мораес Жуниор 67'    
Трубин Анатолий Додо Домилсон Кривцов Сергей Эдуардо Витор   33'   78' (Корниенко Виктор (   78') Матвиенко Николай Патрик Алан Майкон Барберан Манор Соломон   46' (Тете (   46') Марлос Ромеро   46' (Антонио Маркос (   46') Тайсон Фреда   78' (Коноплянка Евгений (   78') Мораес Жуниор   78' (Фернандо Педро (   78')
Запасные: Бондарь Валерий Хочолава Давид Шевченко Алексей Судаков Георгий Мудрик Михаил Пятов Андрей Болбат Сергей
Тененбаум Даниэль Жералдеш Андре Эрнандес Луис Тиби Эйтан Саборит Энрик Перец Дор Глазер Дан Голаса Эйял   77' (Рикан Авраам (   77') Бен-Хаим Таль II   68' (Герреро Эдуардо (   68') Пешич Александар   68' (Блэкмен Ник (   68') Хозец Матан   77' (Битон Дан (   77')
Запасные: Давидзаде Офир Кандил Маор Альмог Эйлон Пивень Шахар Шехтер Итей Даниэл Перец Балтакса Матан Йейни Ширан
25 февраля. Стадион "Олимпийский (Киев)" (Киев).
Протокол игры  
Аякс 2:1 Лилль
(1:0) Классен Дэви 15'    
    78' Язиджи Юсуф (1:1)
(2:1) Нерес Давид 88'    
Стекеленбург Мартен Ренсх Девайн Тимбер Юррьен   63' Мартинес Лисандро Блинд Дэйли Альварес Эдсон Гравенберх Райан   90' (Кудус Мохаммед (   90') Антони   55' (Броббей Брайан (   55') Классен Дэви Нерес Давид   85'   89' (Идрисси Уссама (   89') Тадич Душан
Запасные: Котарски Доминик Схерпен Кьелл Эккеленкамп Юрген Клейбер Шон Шуурс Перр Траоре Лассина Лабьяд Закария
Меньян Майк   15' Челик Зеки   62' (Араужо Луис (   62') Джало Тьягу   59' Ботман Свен Брадарич Домагой Иконе Жонатан   62' (Дэвид Джонатан (   62') Шека   70' (Сумаре Бубакари (   70') Саншеш Ренату   65' Бамба Джонатан   62' (Пье Жереми (   62') Язиджи Юсуф Веа Тимоти   78' (Лихаджи Исаак (   78')
Запасные: Андре Бенжамин Мандава Рейнилду Фонте Жозе   78' Шевалье Люка Карнезис Орестис Rocco Ascone
25 февраля. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
Протокол игры  
Хоффенхайм 0:2 Мольде
    20' Андерсен Эйрик Улланд (0:1)
    90' Андерсен Эйрик Улланд (0:2)
Бауманн Оливер Фогт Кевин Гриллич Флориан Ричардс Крис Кадержабек Павел   70' (Сессеньон Райан (   70') Руди Себастьян   83' Самассеку Диади   84' (Рюттер Жоржиньо (   84') Йон Марко   70' (Адамян Саркис (   70') Баумгартнер Кристоф   56' (Крамарич Андрей (   56') Бебу Ила Даббур Мунас
Запасные: Адамс Касим Бейер Максимилиан Богард Мелайро Пентке Филипп
Линде Андреас   73' Педерсен Маркус Гольмгрен Синюан Шерифф Риса Бирк Хёуген Кристоффер Кнутсон Эрлинг   79' (Хестад Эйрик (   79') Эурснес Фредрик Эллингсен Мартин   83' Эйкрем Магнус Сигурдарсон Бьёрн   63' (Болли Матис (   63') Андерсен Эйрик Улланд   90'
Запасные: Петерсен Оливер Ранмарк-Эриксен Матиас Брейвик Эмиль Кристенсен Тобиас Угельвик Адриан David Datro Fofana
25 февраля. Стадион "Prezero Arena".
Протокол игры  
Глазго Рейнджерс 5:2 Антверпен
(1:0) Морелос Альфредо 9'    
    31' Рафаэлов Лиор (1:1)
(2:1) Паттерсон Нэйтан 46'    
(3:1) Кент Райан 55'    
    57' Ламкель Зе Дидье (3:2)
(4:2) Баришич Борна 79'    
(5:2) Иттен Седрик 90'    
Макгрегор Аллан Балогун Леон   37'   46' (Паттерсон Нэйтан (   46') Хеландер Филип Голдсон Коннор Баришич Борна Камара Глен   71' Дэвис Стивен   82' (Зунгу Бонгани (   82') Арибо Джо Хаджи Янис   71' (Арфилд Скотт (   71') Морелос Альфредо   84' (Иттен Седрик (   84') Кент Райан   82' (Райт Скотт (   82')
Запасные: Угелумба Кэлвин Симпсон Джек III Кинг Леон Стюарт Грэг Маклохлан Джон
Де Волф Ортвин Де Лат Ричи Желен Жереми   46' (Бойя Франк (   46') Ле Маршан Максим   60' Бута Геркенс Питер   75' (Авенатти Фелипе (   75') Верстрате Биргер Хонгла Мартин   72'   83' (Миёши Коджи (   83') Лукаку Джордан Рафаэлов Лиор Ламкель Зе Дидье
Запасные: Нана Ампома Бейраванд Алиреза Чеваун Тиам
25 февраля. Стадион "Айброкс".
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Шахтёр Донецк, Аякс, Глазго Рейнджерс
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