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Биджиев: «Главное для «Краснодара» – строго сыграть в защите»

25 Февраля 2021, 08:00,

Бывший вратарь московского «Локомотива», экс-главный тренер нальчикского «Спартака» и курского «Авангарда» Хасанби Биджиев в беседе корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым объяснил, за счёт чего «Краснодар» может обыграть в гостях с нужным счётом загребское «Динамо» и пройти в 1/8 финала Лиги Европы.

- Если честно, задача у нашей команды трудновыполнимая. Скорее всего, «Динамо» Загреб начнёт матч от обороны и будет ждать своих шансов на контратаках. Я думаю, «Краснодару» надо прежде всего строго сыграть в защите, потому что впереди он практически всегда создаёт достаточно много голевых моментов.

«Динамо» Загреб – это крепкий орешек, непростой соперник, обладающий индивидуально сильными игроками, которые умеют решать эпизоды, так что краснодарцам нужно быть очень внимательными на протяжении всего матча. Матчи российских команд с балканскими традиционно носят принципиальный характер. Надеюсь, «Краснодар» подойдёт к игре в оптимальном психологическом состоянии и порадует нас проходом в следующую стадию.
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Краснодар, Лига Европы, Динамо Загреб, Хасанби Биджиев
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Комментарии (1)
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Super fanat
25 Февраля 2021, 09:45

Та не, по уровню защиты не видно, что они могут сыграть соответствующе, да и воротник "топ". В чудеса верить не приходится, один гол в ворота Краснодара перечеркнёт все их надежды на евровесну... В прошлом матче бы не пропустили - прошли, а так решающее преимущество упущено и оно на стороне Динамо! Но не попробуешь - не узнаешь, так что надеюсь на борьбу за проход.

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