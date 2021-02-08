Матч 1/16 Лиги Европы «Мольде» - «Хоффенхайм» перенесли в Испанию

|
08 Февраля 2021, 21:27,
|
|
Первая игра 1/16 финала Лиги Европы пары «Мольде» - «Хоффенхайм» будет проведена на нейтральной территории . Об этом сообщают в УЕФА.
Матч сыграют в Испании, в Вильярреале на «Эстадио де ла Керамика» - арене одноименного городского клуба.
«Хоффенхайм» сообщает, что в Норвегии матч состояться не может из-за действующих в стране коронавирусных ограничений. Испания же согласилась предоставить возможность провести игру на ее территории. При этом перенос ответной встречи на данный момент не обсуждается. Она пройдет 25 февраля в Германии.
Ранее стало известно, что противостояние 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» - «Ливерпуль» также перенесено на нейтральное поле.
|
Евро-Футбол.Ру Андрей Молотов
|Теги: Лига Европы, Хоффенхайм, Мольде