Как хорватские СМИ отреагировали на попадание «Краснодара» в соперники загребскому «Динамо»

В понедельник в швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы. Соперником «Краснодара» стало загребское «Динамо», которое на групповой стадии стало обидчиком ЦСКА. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило выяснить, как на такой жребий отреагировали хорватские СМИ и болельщики.

24Sata: Фанаты уверены в проходе «Динамо»

Читатели хорватского 24Sata в большинстве своём уверены, что загребское «Динамо» пройдёт «Краснодар». За этот вариант проголосовали 83% участников опроса. Если почитать комментарии, то среди хорватских фанатов царит позитив. Кто-то смотрит в турнирную таблицу Премьер-лиги и подчёркивает, что после ЦСКА «Краснодар» не такой серьёзный соперник. Один болельщик даже написал такое: «У россиян в футболе вообще нет характера победителя, так что «Динамо» легко пройдёт дальше». А вот что написано непосредственно в материалах на сайте:

«Краснодар» занял третье место в группе Лиги чемпионов с «Челси», «Севильей» и «Ренном». В играх против английских и испанских клубов команда показала, что может играть на высоком уровне. «Динамо» сможет конкурировать с россиянами. «Краснодар» не входил в число клубов, которые хотели получить динамовцы в соперники, но и не входили в число те, кого динамовцы боялись.

В материале с представлением «Краснодара» на 24Sata отмечается, что Мурад Мусаев являлся одним из самых молодых тренеров Лиги чемпионов, а также и Лиги Европы. Хорваты выделили пятерых футболистов.

Атаку «Краснодара» возглавляет опытный Маркус Берг, которому помогают его соотечественник Виктор Классон и бразилец Вандерсон. Ещё один ценный актив – Реми Кабелла, который многое привносит в атаку, а также известный футболист сборной России Юрий Газинский. В декабре команда вернулась к жизни после неудачной серии.

Sportske Novosti: «Краснодар» - версия «Аякса»

Издание Sportske Novosti подготовило достаточно широкий материал с представлением «Краснодара». В этом материале уделяется особое внимание владельцу клуба Сергею Галицкому, а также главному тренеру команды Мураду Мусаеву.

Сергей Галицкий особо не менял тренеров. Помимо денег и власти, именно терпение владельца привело «Краснодар» туда, где он сейчас находится. Галицкий, в отличие от некоторых своих коллег, не менял тренеров капризно и не обращался к громким именам, предпочитая строить историю своего клуба естественно.

Галицкий выбрал Мусаева в качестве главного двигателя проекта, в рамках которого он хочет превратить «Краснодар» в версию «Аякса» - клуба, который будет известен выращиванием футболистов. Клуб имеет 30 филиалов своей школы, а количество собственных воспитанников в основной команде постоянно растёт. Впрочем, исторического дебюта в основной сетке Лиги чемпионов команда добилась главным образом благодаря своим легионерам.

«Краснодар» выступит в плей-офф Лиги Европы в четвёртый раз. Неплохо для клуба, который через четыре дня после первого матча с загребским «Динамо» отметит свой тринадцатый день рождения.

Gol: Плюсы и минусы

На страницах хорватского Gol представление «Краснодара» получилось достаточно сухим – дата основания, наивысшие достижения, лидеры, тренер… На этом фоне в материале отмечаются некоторые моменты.

Относительно хорошей новостью для «Динамо» является то, что Краснодар расположен в очень благоприятной климатической зоне по меркам России. Поэтому матч, вероятно, пройдёт при не очень холодной погоде по сравнению с северными регионами страны. Плюс хорошо, что для «Краснодара» это будут первые игры во второй половине сезона, в то время как «Динамо» будет в полном разгаре после возобновления чемпионата Хорватии 23 января.

Для «Динамо» неудобно, что между играми с «Краснодаром» команде предстоит провести дерби с «Хайдуком» в Сплите. Перенести матч на другую дату вряд ли будет возможно, учитывая количество игр, которые уже были перенесены.