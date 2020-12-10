«Наполи» едва не выбил «Реал Сосьедад» из еврокубков, «Арсенал» победил в шестой раз

В Лиге Европы завершился групповой турнир у половины команд. «Наполи» выиграл квартет F благодаря одному очку в споре с «Реал Сосьедадом» (1:1). Единственный гол в основное время на 35-й минуте забил Пётр Зелиньски, а перед финальным свистком Виллиан Жозе вырвал ничью и оставил испанцев в еврокубках.

«Арсенал» выиграл и шестой матч в группе, одолев на выезде «Дандолк» (4:2). Второй состав «Ромы» не смог помешать софийскому ЦСКА набрать три очка (1:3), итальянцы на первом месте.