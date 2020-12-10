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«Наполи» едва не выбил «Реал Сосьедад» из еврокубков, «Арсенал» победил в шестой раз

10 Декабря 2020, 22:50,

Global Look Press

В Лиге Европы завершился групповой турнир у половины команд. «Наполи» выиграл квартет F благодаря одному очку в споре с «Реал Сосьедадом» (1:1). Единственный гол в основное время на 35-й минуте забил Пётр Зелиньски, а перед финальным свистком Виллиан Жозе вырвал ничью и оставил испанцев в еврокубках.

«Арсенал» выиграл и шестой матч в группе, одолев на выезде «Дандолк» (4:2). Второй состав «Ромы» не смог помешать софийскому ЦСКА набрать три очка (1:3), итальянцы на первом месте.

Протокол игры  
Наполи 1:1 Реал Сосьедад
(1:0) Зелиньски Петр 35'    
Оспина Давид Ди Лоренцо Джованни Максимович Никола Кулибали Калиду Руй Мариу   82' (Гулам Фаузи (   82') Зелиньски Петр   74' (Элмас Элиф (   74') Фабиан Руис   59' Бакайоко Тьемуа   69' (Демме Диего (   69') Лосано Ирвин   41'   70' (Политано Маттео (   70') Мертенс Дрис   25'   69' (Петанья Андреа (   69') Инсинье Лоренцо
Запасные: Контини Никита Мерет Алекс Манолас Костас Лоботка Станислав
Ремиро Алехандро Сальдуа Хосеба   46' (Горосабел Андони (   46') Субельдия Игор   82' Ле Норман Робен   68'   78' (Муньос Айхен (   78') Монреаль Начо   78' (Модибо Саньян (   78') Порту Кристиан   56' (Барренечеа Андер (   56') Гевара Андер   78' (Исак Александр (   78') Мерино Микель Субименди Мартин   38' Янузай Аднан Виллиан Жозе
Запасные: Баутиста Хон Лопес Роберто III Меркеланс Мартин Ариц Элустондо Айеса Гайзка Урко Гонсалес
10 декабря. Стадион "Диего Армандо Марадона" (Буэнос-Айрес).
Протокол игры  
Дандолк 2:4 Арсенал
    12' Нкетиа Эдди (0:1)
    18' Эльнени Мохамед (0:2)
(1:2) Флорес Джордан 22'    
    67' Уиллок Джо (1:3)
    80' Балогун Фоларин (1:4)
(2:4) Хор Шон II 85'    
Роджерс Гэри Хор Шон II Бойл Энди   10'   46' (Гартлэнд Брайан (   46') Клири Дэниел   70' Гэннон Шон   54' (Келли Дэниэл (   54'   82') Шилдс Крис   77' Флорес Джордан Лихи Даррах Даффи Майкл   77' (Уинн Джейми (   77') Макэлени Патрик   77' (Чолович Стефан (   77') Макмиллан Дэвид   54' (Маунтни Джон (   54'   61')
Запасные: Коркоран Джеймс Даммигэн Кэмерон Слоггетт Грегори Маккари Аарон
Рунарссон Рунар Чамберс Калум Мари Пабло Мустафи Шкодран Седрик Соареш   28' Смит-Роу Эмил   77' (Коттрелл Бен (   77') Мэйтленд-Найлс Эйнсли Эльнени Мохамед   62' (Себальос Дани (   62') Уиллок Джо   30'   83' (Азиз Мигель (   83') Нкетиа Эдди   62' (Балогун Фоларин (   62') Пепе Николя
Запасные: Хейн Карл-Якоб Сака Букайо Холдинг Роб Мейси Мэтт
10 декабря. Стадион "Авива" (Дублин).
Протокол игры  
ЦСКА София 3:1 Рома
(1:0) Тьягу Родригеш 5'    
    22' Миланезе Томмазо (1:1)
(2:1) Сове Али 34'    
(3:1) Сове Али 55'    
Бузатто Густаво Антов Валентин   89' Матей Юрген Занев Петар Йомов Георгий   63' (Бельтраме Стефано (   63') Яга Амос   74' (Ахмедов Ахмед (   74') Жеферсон Телес Мазику Брэдли Тьягу Родригеш   81' (Энрике XI (   81') Сове Али   74' (Галабов Пламен (   74') Санкаре Юнусс   63' (Вион Тибо (   63')
Запасные: Турицов Иван Евтимов Димитар Кери Грэм Пеньяранда Адальберто
Боер Пьетро Кумбулла Мараш   46' (Смоллинг Крис (   46') Фасио Федерико Жуан Жезус Перес Бруно   82' (Трипи Филиппо (   82'   83') Миланезе Томмазо   62' (Вильяр Гонсало (   62') Диавара Амаду Перес Карлес Педро Родригес Майораль Борха Бове Эдоардо
Запасные: Карсдорп Рик Берти Филиппо Киерво Риккардо Пау Лопес
10 декабря. Стадион "Васил Левски".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Лондон, Наполи, Реал Сосьедад
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