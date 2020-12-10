«Наполи» едва не выбил «Реал Сосьедад» из еврокубков, «Арсенал» победил в шестой раз

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10 Декабря 2020, 22:50,
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В Лиге Европы завершился групповой турнир у половины команд. «Наполи» выиграл квартет F благодаря одному очку в споре с «Реал Сосьедадом» (1:1). Единственный гол в основное время на 35-й минуте забил Пётр Зелиньски, а перед финальным свистком Виллиан Жозе вырвал ничью и оставил испанцев в еврокубках.
«Арсенал» выиграл и шестой матч в группе, одолев на выезде «Дандолк» (4:2). Второй состав «Ромы» не смог помешать софийскому ЦСКА набрать три очка (1:3), итальянцы на первом месте.
Протокол игры
|Наполи
|1:1
|Реал Сосьедад
|(1:0) Зелиньски Петр 35'
Оспина Давид • Ди Лоренцо Джованни • Максимович Никола • Кулибали Калиду • Руй Мариу 82' ( Гулам Фаузи ( 82') • Зелиньски Петр 74' ( Элмас Элиф ( 74') • Фабиан Руис • 59'Бакайоко Тьемуа 69' ( Демме Диего ( 69') • Лосано Ирвин 41' 70' ( Политано Маттео ( 70') • Мертенс Дрис 25' 69' ( Петанья Андреа ( 69') • Инсинье Лоренцо
Запасные: Контини Никита • Мерет Алекс • Манолас Костас • Лоботка Станислав
Ремиро Алехандро • Сальдуа Хосеба 46' ( Горосабел Андони ( 46') • Субельдия Игор • 82'Ле Норман Робен 68' 78' ( Муньос Айхен ( 78') • Монреаль Начо 78' ( Модибо Саньян ( 78') • Порту Кристиан 56' ( Барренечеа Андер ( 56') • Гевара Андер 78' ( Исак Александр ( 78') • Мерино Микель • Субименди Мартин • 38'Янузай Аднан • Виллиан Жозе
Запасные: Баутиста Хон • Лопес Роберто III • Меркеланс Мартин • Ариц Элустондо • Айеса Гайзка • Урко Гонсалес
10 декабря. Стадион "Диего Армандо Марадона" (Буэнос-Айрес).
Протокол игры
|12' Нкетиа Эдди (0:1)
|18' Эльнени Мохамед (0:2)
|(1:2) Флорес Джордан 22'
|67' Уиллок Джо (1:3)
|80' Балогун Фоларин (1:4)
|(2:4) Хор Шон II 85'
Роджерс Гэри • Хор Шон II • Бойл Энди 10' 46' ( Гартлэнд Брайан ( 46') • Клири Дэниел • 70'Гэннон Шон 54' ( Келли Дэниэл ( 54' ) • 82'Шилдс Крис • 77'Флорес Джордан • Лихи Даррах • Даффи Майкл 77' ( Уинн Джейми ( 77') • Макэлени Патрик 77' ( Чолович Стефан ( 77') • Макмиллан Дэвид 54' ( Маунтни Джон ( 54' ) 61'
Запасные: Коркоран Джеймс • Даммигэн Кэмерон • Слоггетт Грегори • Маккари Аарон
Рунарссон Рунар • Чамберс Калум • Мари Пабло • Мустафи Шкодран • Седрик Соареш • 28'Смит-Роу Эмил 77' ( Коттрелл Бен ( 77') • Мэйтленд-Найлс Эйнсли • Эльнени Мохамед 62' ( Себальос Дани ( 62') • Уиллок Джо 30' 83' ( Азиз Мигель ( 83') • Нкетиа Эдди 62' ( Балогун Фоларин ( 62') • Пепе Николя
Запасные: Хейн Карл-Якоб • Сака Букайо • Холдинг Роб • Мейси Мэтт
10 декабря. Стадион "Авива" (Дублин).
Протокол игры
|ЦСКА София
|3:1
|Рома
|(1:0) Тьягу Родригеш 5'
|22' Миланезе Томмазо (1:1)
|(2:1) Сове Али 34'
|(3:1) Сове Али 55'
Бузатто Густаво • Антов Валентин • 89'Матей Юрген • Занев Петар • Йомов Георгий 63' ( Бельтраме Стефано ( 63') • Яга Амос 74' ( Ахмедов Ахмед ( 74') • Жеферсон Телес • Мазику Брэдли • Тьягу Родригеш 81' ( Энрике XI ( 81') • Сове Али 74' ( Галабов Пламен ( 74') • Санкаре Юнусс 63' ( Вион Тибо ( 63')
Запасные: Турицов Иван • Евтимов Димитар • Кери Грэм • Пеньяранда Адальберто
Боер Пьетро • Кумбулла Мараш 46' ( Смоллинг Крис ( 46') • Фасио Федерико • Жуан Жезус • Перес Бруно 82' ( Трипи Филиппо ( 82' ) • 83'Миланезе Томмазо 62' ( Вильяр Гонсало ( 62') • Диавара Амаду • Перес Карлес • Педро Родригес • Майораль Борха • Бове Эдоардо
Запасные: Карсдорп Рик • Берти Филиппо • Киерво Риккардо • Пау Лопес
10 декабря. Стадион "Васил Левски".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Арсенал Лондон, Наполи, Реал Сосьедад