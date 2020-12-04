«Арсенал» и «Рома» уверенно победили, «Наполи» не проиграл АЗ

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04 Декабря 2020, 00:51,
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В четверг подошли к концу все матчи пятого тура Лиги Европы. «Рома» заняла первое место в группе А после победы над «Янг Бойз», хотя и пропустила первой (3:1). Также без особого труда победил немотивированный «Арсенал» - 4:1 с «Рапидом». «Наполи» повезло выстоять под натиском АЗ (1:1) и остаться лидером своего квартета.
Протокол игры
|34' Нсаме Жан-Пьер (0:1)
|(1:1) Майораль Борха 44'
|(2:1) Калафьори Рикардо 59'
|(3:1) Джеко Эдин 81'
Пау Лопес • Ибаньес Рожер 46' ( Спинаццола Леонардо ( 46') • Кристанте Бриан 65' ( Фасио Федерико ( 65') • Жуан Жезус • Перес Бруно • Вильяр Гонсало 60' ( Джеко Эдин ( 60') • Диавара Амаду • Калафьори Рикардо • 29'Перес Карлес • Педро Родригес 46' ( Мхитарян Генрих ( 46') • Майораль Борха 60' ( Пеллегрини Лоренцо ( 60')
Запасные: Миланезе Томмазо • Бове Эдоардо • Карсдорп Рик • Берти Филиппо • Киерво Риккардо • Кумбулла Мараш • Миранте Антонио
Фон Балльмоос Давид • Хефти Сильван • Али Мохамед • 83'Зесигер Седрик • Лефор Жордан • Ридер Фабиан 58' ( Сьерро Венсан ( 58') • Эбишер Мишель 67' ( Элиа Мешак ( 67' ) • 74'Гарсия Улиссес 67' ( Гаудино Джанлука ( 67') • Фасснахт Кристиан • Нсаме Жан-Пьер 76' ( Мамбимби Феликс ( 76') • Нгамале Муми 76' ( Сьебатшё Теосон ( 76')
Запасные: Февр Гийом • Майер Нико • Бюрги Николас • Нойеншвандер Джошуа • Масейрас Кентен • Сулеймани Миралем
03 декабря. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).
Протокол игры
|Арсенал
|4:1
|Рапид Вена
|(1:0) Ляказетт Александр 10'
|(2:0) Мари Пабло 18'
|(3:0) Нкетиа Эдди 44'
|48' Китагава Коя (3:1)
|(4:1) Смит-Роу Эмил 66'
Рунарссон Рунар • Седрик Соареш • Мустафи Шкодран 61' 70' ( Чамберс Калум ( 70') • Мари Пабло • Колашинац Сеад • Мэйтленд-Найлс Эйнсли • Нелсон Райс 63' ( Виллиан Боргес ( 63') • Пепе Николя • Эльнени Мохамед 42' 62' ( Себальос Дани ( 62') • Нкетиа Эдди 81' ( Балогун Фоларин ( 81') • Ляказетт Александр 63' ( Смит-Роу Эмил ( 63')
Запасные: Лено Бернд • Тирни Киран • Сака Букайо • Уиллок Джо • Холдинг Роб • Мейси Мэтт • Азиз Мигель
Штребингер Ричард • Зоннляйтнер Марио • 79'Хофманн Максимилиан 46' ( Шик Торстен ( 46') • Граймль Лео • Аразе Кельвин • Демир Юсуф • Шустер Лион • Рицмайер Марсель 66' ( Кнасмюлльнер Кристоф ( 66') • Ульманн Максимилиан 39' 46' ( Барац Матео ( 46') • Китагава Коя 65' ( Кара Эркан ( 65') • Алар Дени 77' ( Зульцбахер Лукас ( 77')
Запасные: Хедль Никлас • Граховац Срджан • Гартлер Пауль • Стойкович Филип • Ибрахимоглу Мелих
03 декабря. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
Протокол игры
|АЗ Алкмаар
|1:1
|Наполи
|6' Мертенс Дрис (0:1)
|(1:1) Инди Мартинс 54'
Бизот Марко • Сугавара Юкинари • Хацидиакос Пантелис • Инди Мартинс • 42'Вайндал Оуэн • 56'Мидтше Фредрик • Де Вит Дани • Коопмейнерс Теун • Стенгс Келвин • Гудмундссон Альберт 70' ( Боаду Мирон ( 70') • Абухлал Закария 82' ( Карлссон Йеспер III ( 82')
Запасные: Летсерт Тимо • Juan Familio-Castillo • Реус Бо • Рейндерс Тиджани • Эвьен Хэкон • Верхюлст Хоби • Леувин Рамон • Дрёйф Ферди
Оспина Давид • Ди Лоренцо Джованни • Максимович Никола • Кулибали Калиду • Гулам Фаузи 66' ( Руй Мариу ( 66') • Фабиан Руис 57' ( Элмас Элиф ( 57') • Бакайоко Тьемуа • Зелиньски Петр 61' ( Петанья Андреа ( 61') • Политано Маттео 61' ( Лосано Ирвин ( 61') • Мертенс Дрис 66' ( Демме Диего ( 66' ) • 90'Инсинье Лоренцо
Запасные: Контини Никита • Мерет Алекс • Манолас Костас • Лоботка Станислав
03 декабря. Стадион "АФАС" (Алкмаар).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Арсенал Лондон, Рома, Наполи