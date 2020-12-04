«Арсенал» и «Рома» уверенно победили, «Наполи» не проиграл АЗ

В четверг подошли к концу все матчи пятого тура Лиги Европы. «Рома» заняла первое место в группе А после победы над «Янг Бойз», хотя и пропустила первой (3:1). Также без особого труда победил немотивированный «Арсенал» - 4:1 с «Рапидом». «Наполи» повезло выстоять под натиском АЗ (1:1) и остаться лидером своего квартета.