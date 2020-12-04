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«Арсенал» и «Рома» уверенно победили, «Наполи» не проиграл АЗ

04 Декабря 2020, 00:51,

Global Look Press

В четверг подошли к концу все матчи пятого тура Лиги Европы. «Рома» заняла первое место в группе А после победы над «Янг Бойз», хотя и пропустила первой (3:1). Также без особого труда победил немотивированный «Арсенал» - 4:1 с «Рапидом». «Наполи» повезло выстоять под натиском АЗ (1:1) и остаться лидером своего квартета.

Протокол игры  
Рома 3:1 Янг Бойз
    34' Нсаме Жан-Пьер (0:1)
(1:1) Майораль Борха 44'    
(2:1) Калафьори Рикардо 59'    
(3:1) Джеко Эдин 81'    
Пау Лопес Ибаньес Рожер   46' (Спинаццола Леонардо (   46') Кристанте Бриан   65' (Фасио Федерико (   65') Жуан Жезус Перес Бруно Вильяр Гонсало   60' (Джеко Эдин (   60') Диавара Амаду Калафьори Рикардо   29' Перес Карлес Педро Родригес   46' (Мхитарян Генрих (   46') Майораль Борха   60' (Пеллегрини Лоренцо (   60')
Запасные: Миланезе Томмазо Бове Эдоардо Карсдорп Рик Берти Филиппо Киерво Риккардо Кумбулла Мараш Миранте Антонио
Фон Балльмоос Давид Хефти Сильван Али Мохамед   83' Зесигер Седрик Лефор Жордан Ридер Фабиан   58' (Сьерро Венсан (   58') Эбишер Мишель   67' (Элиа Мешак (   67'   74') Гарсия Улиссес   67' (Гаудино Джанлука (   67') Фасснахт Кристиан Нсаме Жан-Пьер   76' (Мамбимби Феликс (   76') Нгамале Муми   76' (Сьебатшё Теосон (   76')
Запасные: Февр Гийом Майер Нико Бюрги Николас Нойеншвандер Джошуа Масейрас Кентен Сулеймани Миралем
03 декабря. Стадион "Олимпийский (Рим)" (Рим).
Протокол игры  
Арсенал 4:1 Рапид Вена
(1:0) Ляказетт Александр 10'    
(2:0) Мари Пабло 18'    
(3:0) Нкетиа Эдди 44'    
    48' Китагава Коя (3:1)
(4:1) Смит-Роу Эмил 66'    
Рунарссон Рунар Седрик Соареш Мустафи Шкодран   61'   70' (Чамберс Калум (   70') Мари Пабло Колашинац Сеад Мэйтленд-Найлс Эйнсли Нелсон Райс   63' (Виллиан Боргес (   63') Пепе Николя Эльнени Мохамед   42'   62' (Себальос Дани (   62') Нкетиа Эдди   81' (Балогун Фоларин (   81') Ляказетт Александр   63' (Смит-Роу Эмил (   63')
Запасные: Лено Бернд Тирни Киран Сака Букайо Уиллок Джо Холдинг Роб Мейси Мэтт Азиз Мигель
Штребингер Ричард Зоннляйтнер Марио   79' Хофманн Максимилиан   46' (Шик Торстен (   46') Граймль Лео Аразе Кельвин Демир Юсуф Шустер Лион Рицмайер Марсель   66' (Кнасмюлльнер Кристоф (   66') Ульманн Максимилиан   39'   46' (Барац Матео (   46') Китагава Коя   65' (Кара Эркан (   65') Алар Дени   77' (Зульцбахер Лукас (   77')
Запасные: Хедль Никлас Граховац Срджан Гартлер Пауль Стойкович Филип Ибрахимоглу Мелих
03 декабря. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
Протокол игры  
АЗ Алкмаар 1:1 Наполи
    6' Мертенс Дрис (0:1)
(1:1) Инди Мартинс 54'    
Бизот Марко Сугавара Юкинари Хацидиакос Пантелис Инди Мартинс   42' Вайндал Оуэн   56' Мидтше Фредрик Де Вит Дани Коопмейнерс Теун Стенгс Келвин Гудмундссон Альберт   70' (Боаду Мирон (   70') Абухлал Закария   82' (Карлссон Йеспер III (   82')
Запасные: Летсерт Тимо Juan Familio-Castillo Реус Бо Рейндерс Тиджани Эвьен Хэкон Верхюлст Хоби Леувин Рамон Дрёйф Ферди
Оспина Давид Ди Лоренцо Джованни Максимович Никола Кулибали Калиду Гулам Фаузи   66' (Руй Мариу (   66') Фабиан Руис   57' (Элмас Элиф (   57') Бакайоко Тьемуа Зелиньски Петр   61' (Петанья Андреа (   61') Политано Маттео   61' (Лосано Ирвин (   61') Мертенс Дрис   66' (Демме Диего (   66'   90') Инсинье Лоренцо
Запасные: Контини Никита Мерет Алекс Манолас Костас Лоботка Станислав
03 декабря. Стадион "АФАС" (Алкмаар).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Лондон, Рома, Наполи
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