Фонсека: «Джеко сыграет завтра»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека заявил, что капитан римского клуба Эдин Джеко примет участие в матче четвертого круга группового раунда Лиги чемпионов с «ЧФР Клужем».

«Наша цель – выиграть завтрашний матч. Это будет сложно, но мы хотим получить три очка.

Возможно, что я изменю тактику, и мы сыграем в четыре защитника, потому что нам не хватает центральных защитников.

Джеко? Он тренировался индивидуально с высокой интенсивностью два дня. Он никогда не давал себе послаблений, пока его не отправляли домой. Думаю, что он сыграет несколько минут завтра, а по матчу с «Наполи» мы примем решение позже», - цитирует Фонсеку Sky Sports.

Матч между «Ромой» и румынским клубом состоится завтра, 26 ноября.