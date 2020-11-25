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Фонсека: «Джеко сыграет завтра»

25 Ноября 2020, 21:57,

Global Look Press

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека заявил, что капитан римского клуба Эдин Джеко примет участие в матче четвертого круга группового раунда Лиги чемпионов с «ЧФР Клужем».

«Наша цель – выиграть завтрашний матч. Это будет сложно, но мы хотим получить три очка.

Возможно, что я изменю тактику, и мы сыграем в четыре защитника, потому что нам не хватает центральных защитников.

Джеко? Он тренировался индивидуально с высокой интенсивностью два дня. Он никогда не давал себе послаблений, пока его не отправляли домой. Думаю, что он сыграет несколько минут завтра, а по матчу с «Наполи» мы примем решение позже», - цитирует Фонсеку Sky Sports.

Матч между «Ромой» и румынским клубом состоится завтра, 26 ноября.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рома, Эдин Джеко, Паулу Фонсека
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