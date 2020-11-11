В болгарском клубе выявлены 12 случаев коронавируса

В болгарском клубе «Лудогорец» произошла массовая вспышка коронавирусной инфекции. Об этом рапортует футбольный союз страны.

По итогам последнего тестирования в клубе из города Разград выявлены 12 положительных результатов. В связи с этим ближайший поединок «Лудогорца» против «Своги» в рамках 1/16 финала Кубка Болгарии был перенесен на неопределенный срок.

В нынешнем розыгрыше национального чемпионата клуб из Разграда занимает первое место после 11 проведенных туров. На счету команды 26 очков.

В групповом раунде Лиги Европы «Лудогорец» провел три матча, в которых потерпел три поражения.