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В болгарском клубе выявлены 12 случаев коронавируса

11 Ноября 2020, 10:42,

Евро-Футбол.Ру

В болгарском клубе «Лудогорец» произошла массовая вспышка коронавирусной инфекции. Об этом рапортует футбольный союз страны.

По итогам последнего тестирования в клубе из города Разград выявлены 12 положительных результатов. В связи с этим ближайший поединок «Лудогорца» против «Своги» в рамках 1/16 финала Кубка Болгарии был перенесен на неопределенный срок.

В нынешнем розыгрыше национального чемпионата клуб из Разграда занимает первое место после 11 проведенных туров. На счету команды 26 очков.

В групповом раунде Лиги Европы «Лудогорец» провел три матча, в которых потерпел три поражения.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лудогорец
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