Лука Тони высказался о дуэли «Реала» и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

«У «Сити» уже есть свой менталитет, который помогает команде добиваться успеха. Кроме Гвардиолы, у них есть несколько лидеров. «Реал»? Мне нравится, как работает Анчелотти. Они могут играть плохо, но в апреле всегда просыпаются. С этой командой нужно сохранять осторожность», - передает слова Тони Goal.com.