Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Лука Тони высказался о дуэли «Реала» и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

29 Марта 2024 • 09:05 Комментировать

Известный в прошлом итальянский бомбардир Лука Тони поделился мнением касательно предстоящего противостояния между мадридским «Реалом» и английским «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА.

«У «Сити» уже есть свой менталитет, который помогает команде добиваться успеха. Кроме Гвардиолы, у них есть несколько лидеров. «Реал»? Мне нравится, как работает Анчелотти. Они могут играть плохо, но в апреле всегда просыпаются. С этой командой нужно сохранять осторожность», - передает слова Тони Goal.com.

Матчи ¼ финала между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоятся 9 и 17 апреля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Лука Тони ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще Месси обратился к «Барселоне» Гвардиола хочет купить полузащитника «Барселоны» за 100 миллионов евро Стало известно, с кем сыграет Украина на Евро-2024 Ромеу уволен из «Барселоны» «Барселона» решила продать известного форварда Мудрость Мудрика: Украина прорвалась на Евро-2024, зачехлив Исландию волевой победой Стало известно, когда Гвардиола уйдёт из «Манчестер Сити» Месси собрался ещё за одним Кубком Америки: Жеребьёвка проложила Аргентине прямой путь в финал Хвича тремя словами прокомментировал выход Грузии на Евро-2024
«Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ «Барселона» готовит трансфер Холанна - названы сроки перехода Роналду в печали: Португалия отхватила поражение от Словении 24-й тур РПЛ может быть перенесён Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще Хомуха назвал тренера, который достоин заменить Карпина в сборной России
Спортивные новости
Вратарь московского ЦСКА продолжит карьеру в США «Авангард» одержал волевую победу над «Локомотивом» в плей-офф КХЛ, сравняв счёт в серии Канарейкин оценил работу Фёдорова в ЦСКА «Спартак» уступил «Металлургу» в матче серии плей-офф КХЛ, едва не отыгравшись с 0:4 Кожевников отреагировал на назначение Воробьёва в ЦСКА Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Марта
09:05 · Лига чемпионов
Лука Тони высказался о дуэли «Реала» и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
27 Марта
14:08 · Лига чемпионов
Блинд надеется на победу «Баварии» в Лиге чемпионов
14:00 · Лига чемпионов
Нино: «Зенит» мог бы дойти до 1/4 финала Лиги чемпионов» 2
08:39 · Лига чемпионов
Сиссоко оценил готовность Мбаппе к матчам с «Барселоной»
03:04 · Германия. Бундеслига
Мусиала: «Догнать «Байер» будет трудно, но мы попытаемся»
26 Марта
19:37 · Лига чемпионов
Моуринью: «Иногда я был больше, чем тренером»
18:58 · Лига чемпионов
Моуринью: «Я единственный тренер, выступавший в двух еврокубковых финалах за последние два года»
18:50 · Лига чемпионов
«Я готов»: Моуринью назвал свою цель
09:49 · Лига чемпионов
Агуэро выбрал в паре «Реал» - «Манчестер Сити» полуфиналиста Лиги чемпионов
24 Марта
21:34 · Лига чемпионов
Винисиус заявил, что Уокер – лучший защитник из всех, против кого он играл
16:23 · Лига чемпионов
Моуринью рассказал, когда планирует снова тренировать
13:37 · Лига чемпионов
Фабиан Руис высказался о дуэли Мбаппе и Кубарси в Лиге чемпионов
12:29 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти высказался о Гвардиоле
09:24 · Лига чемпионов
Луиш Фигу оценил шансы «Реала» пройти «Манчестер Сити» 2
23 Марта
21:31 · Лига чемпионов
Полузащитник «Баварии» рассказал о целях команды в текущем сезоне
Все новости
Рекомендуем