Луиш Фигу оценил шансы «Реала» пройти «Манчестер Сити»

«Будет сложно. В Ла Лиге «Реалу» проще добиться успеха, ведь есть комфортное преимущество. В Лиге чемпионов же тяжелая сетка. «Ман Сити» любит владеть мячом. Если получится лишить их этого козыря, то может что-то получиться. Карло Анчелотти лучше меня знает, что нужно делать», - передает слова Фигу Bernabeu Digital.