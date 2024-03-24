Луиш Фигу оценил шансы «Реала» пройти «Манчестер Сити»

Бывший португальский футболист Луиш Фигу поделился мнением о противостоянии мадридского «Реала» и «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА.
«Будет сложно. В Ла Лиге «Реалу» проще добиться успеха, ведь есть комфортное преимущество. В Лиге чемпионов же тяжелая сетка. «Ман Сити» любит владеть мячом. Если получится лишить их этого козыря, то может что-то получиться. Карло Анчелотти лучше меня знает, что нужно делать», - передает слова Фигу Bernabeu Digital.
Матчи между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоятся в апреле. Отметим, что команда Хосепа Гвардиолы является действующим победителем турнира.
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