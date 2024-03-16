Морган: «Сезон бедняги Кейна скоро станет ещё хуже»

Британский журналист Пирс Морган поделился мнением о противостоянии лондонского «Арсенала» и мюнхенской «Баварии» в ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Арсенал» - «Бавария». Сезон бедняги Кейна скоро станет еще хуже», - оставил сообщение журналист в своих социальных сетях.

Напомним, что Кейн присоединился к мюнхенскому гранду летом прошлого года, перейдя из лондонского «Тоттенхэма» за 95 миллионов евро. В нынешнем сезоне нападающий провел 34 поединка во всех турнирах, в которых записал на свой счет 36 забитых мячей и 11 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.