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Лига чемпионов

Титов сделал прогноз на матч «Атлетико» - «Интер»

13 Марта 2024 • 13:51 Комментировать

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА мадридский «Атлетико» на своем поле примет миланский «Интер». Об этом поединке высказал мнение бывший игрок сборной России и «Спартака» Егор Титов.

«Я уверен, что встреча не будет такой осторожной, как первая. «Атлетико» надо забивать, надо идти вперед. Задача посильная. Поэтому от результата уйду и поставлю на «обе забьют», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Матч состоится на стадионе в Мадриде сегодня, 13 марта, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. В первом поединке «Интер» одержал минимальную победу со счетом 1:0.

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