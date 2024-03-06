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​Назван лучший тренер нулевых годов – Моуринью выше Фергюсона

06 Марта 2024 • 19:11 Комментировать

Авторы авторитетного портала Four Four Two продолжают радовать любителей спорта номер один интересными рейтингами. На этот раз был опубликован рейтинг лучших тренеров по итогам нулевых голов текущего столетия.

На первом месте оказался Марчелло Липпи, который в начале века хорошо показывал себя в «Ювентусе», а позже привёл сборную Италию к победе на чемпионате мира. В финале мундиаля-2006 «скуадра адзурра» обыграла Францию по пенальти.

На втором месте рейтинга расположился Жозе Моуринью, который в 2003 и 2004 годах выиграл с «Порту» Лигу Европы и Лигу чемпионов, после чего начал работать с топ-клубами. Первым таким клубом стал «Челси», который Особенный с первой же попытки сделал чемпионом.

Тройку замыкает сэр Алекс Фергюсон, чей «Манчестер Юнайтед» был очень успешным. Дальше в топ-10 идут Джованни Трапаттони, Карло Анчелотти, Оттмар Хитцфельд, Луи ван Галь, Арсен Венгер, Фабио Капелло и Гус Хиддинк. 

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Жозе Моуринью Марчелло Липпи ещё теги
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