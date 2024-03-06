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Лига чемпионов

Заир-Эмери: «ПСЖ» рад выходу в четвертьфинал Лиги чемпионов»

06 Марта 2024 • 08:46 Комментировать

Талантливый полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери поделился мыслями относительно гостевой победы над «Реал Сосьедадом» (2:1) в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы рады выходу в четвертьфинал турнира. «ПСЖ» отправился за победой и сделал это. Команда максимально выложилась, показав отличную игру на протяжении всей встречи. Мы сделали все то, что просил главный тренер. Впереди самая важная часть сезона, сделаем все, чтобы и дальше побеждать», - передает слова хавбека пресс-служба УЕФА.

Добавим, что следующий соперник «ПСЖ» в Лиге чемпионов определится на жеребьевке 15 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Уоррен Заир-Эмери
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