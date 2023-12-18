​Президент «Атлетико» высказался о попадании на «Интер» в Лиге чемпионов

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо высказался после жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов. Мадридцам на этой стадии предстоит сразиться с «Интером» - с финалистом прошлого сезона.

«Интер» - очень известная, отличная команда – лидер Серии А. Также они были финалистами Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Мы довольны жеребьёвкой, хотя она и сложна. Уверен, что в феврале у нас всё будет хорошо. За два месяца всё может измениться», - цитирует Сересо Marca.

Первые матчи 1/8 финал Лиги чемпионов пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля.

​«Реал» и «Манчестер Сити» узнали соперников: Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов