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Лига чемпионов

​«Реал» и «Манчестер Сити» узнали соперников: Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов молния

18 Декабря 2023 • 14:20 Комментировать (5)

В понедельник состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. По итогам мероприятия были сформированы следующие пары:

«Порту» - «Арсенал»;

«Наполи» - «Барселона»;

«ПСЖ» - «Реал Сосьедад»;

«Интер» - «Атлетико»;

ПСВ – «Боруссия» Дортмунд;

«Лацио» - «Бавария»;

«Копенгаген» - «Манчестер Сити»;

«РБ Лейпциг» - «Реал».

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля. Ответные поединки состоятся 5, 6, 12 и 13 марта.

Отметим, что действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является «Манчестер Сити».

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Реал Мадрид Барселона Манчестер Сити Лига Чемпионов ещё теги
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
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One Live
18 Декабря 2023 в 15:31
Наполи Барселона - очень интересная пара, где шансы 50/50, Лацио попали под танк, но желаю им достойно сыграть, Интер Атлетико борьба нанайских мальчиков, кто воплотит лучше установки тренеров и чья тактика окажется более выигрышной, МС и Реалу кто - то явно нагрел шары))) В остальных парах вроде есть явные фавориты, но жду сенсации от Реал Сосьедад и Порту!
CELTIC FROST
18 Декабря 2023 в 15:05
Ну вот, Индзагги допридерживался нападающих. хотел было я написать)Однако, что у Интера, что у Сосьедада соперники - х-н редьки не слаще) По традиции, желаю успехов клубам из АПЛ (насчет МС и Копенгагена некоторые угадали заранее). И пусть в интересной борьбе победят сильнейшие)
Misha_diablo_football
18 Декабря 2023 в 14:31
«Порту» - «Арсенал» 45/55
«Наполи» - «Барселона» 50/50
«ПСЖ» - «Реал Сосьедад» 55/45
«Интер» - «Атлетико» 50/50
ПСВ – «Боруссия» Дортмунд 50/50
«Лацио» - «Бавария» 40/60
«Копенгаген» - «Манчестер Сити» 35/65
«РБ Лейпциг» - «Реал» 40/60
ну где-то так...
Evgen 86
18 Декабря 2023 в 15:31
Ну Сити и Баварии как то мало дал) я думаю они одной ногой уже 1/4.
Sparrow88
18 Декабря 2023 в 14:24
Ну Наполи - Барселона + Интер - Атлетико по мне так топ матчи будут! Личное мнение само собой.
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