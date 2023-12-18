В понедельник состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. По итогам мероприятия были сформированы следующие пары:
«Порту» - «Арсенал»;
«Наполи» - «Барселона»;
«ПСЖ» - «Реал Сосьедад»;
«Интер» - «Атлетико»;
ПСВ – «Боруссия» Дортмунд;
«Лацио» - «Бавария»;
«Копенгаген» - «Манчестер Сити»;
«РБ Лейпциг» - «Реал».
Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля. Ответные поединки состоятся 5, 6, 12 и 13 марта.
Отметим, что действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является «Манчестер Сити».
«Наполи» - «Барселона» 50/50
«ПСЖ» - «Реал Сосьедад» 55/45
«Интер» - «Атлетико» 50/50
ПСВ – «Боруссия» Дортмунд 50/50
«Лацио» - «Бавария» 40/60
«Копенгаген» - «Манчестер Сити» 35/65
«РБ Лейпциг» - «Реал» 40/60
ну где-то так...
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