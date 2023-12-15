​Беллингем попал в сборную группового этапа Лиги чемпионов от Sofascore

Портал Sofascore составил символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов на основе оценок футболистов по их выступлениям. Символическая команда выглядит так:
Поуп («Ньюкасл») – Канселу («Барселона»), Хуммельс («Боруссия»), Натан («Наполи»), Бенсебаини («Боруссия»), Родри («Манчестер Сити»), Нунес («Манчестер Сити»), Беллингем («Реал»), Фоден («Манчестер Сити»), Галено («Порту»), Гризманн («Атлетико»).
Напомним, что в понедельник, 18 декабря, состоится жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов.
Действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является «Манчестер Сити».
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