​Вертонген назвал игроков, которые могут бороться за «Золотой мяч»

Известный бельгийский футболист Ян Вертонген высказался по поводу борьбы за «Золотой мяч» в ближайшие годы. Вертонген не ожидает подобия борьбы за престижную награду между Лионелем Месси и Криштиану Роналду – он считает, что круг претендентов будет шире.

«Я не думаю, что в течение следующих 15 лет в гонке за «Золотой мяч» будут доминировать два парня. Очевидно, что есть Холанн и Мбаппе, которые уже несколько лет в борьбе. Но если вы посмотрите на Беллингема, Мусиалу, Фодена и Винисиуса, то поймёте, что многие готовы быть там», - видео со словами Вертонгена было опубликовано на Reddit.

В конце октября «Золотой мяч» получил Лионель Месси.