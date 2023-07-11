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Мияйлович: «Зенит» — топовый клуб, который должен участвовать в Лиге чемпионов

11 Июля 2023 • 19:49 Комментировать

Полузащитник «Црвены Звезды» Срджан Мияйлович оценил уровень санкт-петербургского «Зенита».

Напомним, сербский клуб одержал победу над «сине-бело-голубыми» в рамках Кубка PARI Премьер со счетом 2:1. Отметим, что российскому зрителю Мияйлович знаком по выступлениям за «Крылья Советов» (2017-2020).

«Зенит» — топовый клуб: у них отличная команда и великолепный стадион. «Зенит» точно должен играть в Лиге чемпионов», — заявил Мияйлович «Чемпионату».

На данный момент продолжает действовать бан российских команд в еврокубках по решению УЕФА и ФИФА. Отстранение наших клубов продлится до дальнейшего уведомления.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Црвена Звезда Срджан Мияйлович
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