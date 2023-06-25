Клубный чемпионат мира расширяется: кто будет играть, когда и где пройдёт

На днях ФИФА подтвердила, что в 2025 году пройдёт первый чемпионат мира среди клубов в расширенном формате. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает своим читателям о будущем турнире.

О расширении клубного чемпионата мира говорили давно. Президент ФИФА Джанни Инфантино впервые выдвинул идею турнира с 32 командами ещё в 2016 году. В ФИФА хотели сделать турнир полноценным и более привлекательным, ведь формат с семью командами (6 победителей лучших клубных турниров конфедераций + чемпион страны-хозяйки) был скучноватым. Позже было решено, что расширенный клубный чемпионат мира придёт на смену Кубку конфедераций и будет проводиться один раз в четыре года.

Первый чемпионат мира среди клубов в расширенном формате должен был пройти в 2021 году в Китае, но из-за пандемии коронавируса турнир отменили. Судя по всему, в 2025 году проведению обновлённого клубного чемпионата мира уже ничего не помешает. Турниру быть.

Когда и где пройдёт турнир

ФИФА объявила, что первый расширенный клубный чемпионат мира в 2025 году пройдёт в США. Города, которые примут матчи турнира, будут объявлены позже. Точные даты пока тоже не определены, но речь идёт об июне-июле по аналогии с традиционным графиком чемпионата мира.

Формат турнира

Формат расширенного чемпионата мира среди клубов никого не удивит – всё будет так же, как было у сборных на последних мундиалях. 32 участника будут разбиты на 8 групп по 4 команды. В плей-офф, в 1/8 финала, выйдут те команды, которые финишируют на первых и вторых местах в своих квартетах. Дальше – игры на выбывание.

Кто будет играть

Кто же будет играть на чемпионате мира? Ещё в феврале ФИФА утвердила квоты для конфедераций, основываясь на неких объективных показателях. Больше всего мест получил УЕФА – 12. Дальше идёт КОНМЕБОЛ – её представят 6 команд. По 4 клуба на турнир делегируют Азиатская футбольная конфедерация, Конфедерация африканского футбола и КОНКАКАФ. Одну путёвку получила Конфедерация футбола Океании. Ещё один билет достанется одному из клубов принимающей страны.

УЕФА на клубном чемпионате мира в 2025 году представят команды, которые выиграли Лигу чемпионов с 2021 по 2024 год включительно. Остальные восемь путёвок достанутся лучшим командам в клубном рейтинге УЕФА за тот же четырёхлетний период.

Такие же принципы работают и для КОНМЕБОЛ. Что до АФК, КАФ и КОНКАКАФ, то по умолчанию там предусмотрены путёвки только для победителей лучшего клубного турнира каждой конфедерации за четыре года. Правда, в АФК меняется календарь, а в КАФ одна и та же команда уже выиграла два континентальных турнира, то есть там путёвки придётся раздавать и по рейтингу.

ОФК на клубном чемпионате мира в 2025 году представит команда, которая окажется лучшей среди победителей Лиги чемпионов ОФК в клубном рейтинге конфедерации за период с 2021 по 2024 год.

Важно отметить, что ограничений по представительству стран нет, когда речь идёт о победителях клубных турниров конфедераций. А вот когда выбираются команды из рейтинга конфедераций, то от одной страны билет могут получить только два клуба.

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Учитывая критерии, мы уже знаем 12 из 32 клубов, которые выступят на клубном чемпионате мира в 2025 году. Список выглядит так:

«Челси», «Реал», «Манчестер Сити», «Палмейрас», «Фламенго», «Монтеррей», «Сиэтл Саундерс», «Леон», «Аль-Ахли» (Египет), «Видад Касабланка», «Аль-Хиляль», «Урава Ред Даймондс».

Каким будет клубный чемпионат мира

Пока сложно сказать, каким получится расширенный чемпионат мира. Но, честно говоря, ожидания от турнира невелики. Решающие стадии плей-офф вполне могут быть интригующими, а вот в группах большинство игр наверняка не будут вызывать серьёзный зрительский интерес. Например, афиша «Монтеррей» - «Видад Касабланка»… Как-то не особо цепляет, правда? Или «Сиэтл Саундерс» - «Урава Ред Даймондс»… Тоже на любителя. А ведь оказаться на клубном чемпионате мира могут и ещё менее статусные команды. Но раньше времени ставить крест на турнире всё-таки не будем. Возможно, как раз такой экзотики клубному футболу и не хватает.

Александр Тихий