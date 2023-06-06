Туринский «Ювентус» больше не будет являться участником Суперлиги.

По сведениям испанского портала Relevo, боссы «старой синьоры» уже сообщили о своем решении «Реалу» и «Барселоне». Как отмечает источник, процесс выхода из проекта займет у «Ювентуса» несколько недель.

Напомним, о создании Суперлиги было объявлено весной 2021 года. В состав нового проекта вошли многие гранды европейского футбола, однако УЕФА пригрозил исключением из еврокубков всем участникам соревнования. Практически все команды решили отказаться от идеи Суперлиги, но «Барселона», «Реал» и «Ювентус» состоят там до сих пор.