Анчелотти оценил игру Бензема в провальном матче с «Манчестер Сити»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил игру нападающего команды Карима Бензема в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». «Сливочные» проиграли со счетом 0:4 и покинули турнир.

«Нет смысла сомневаться в Бензема. Он может провести плохой матч, но это может произойти с любым футболистом. Карим по-прежнему важен для нас. Ничего страшного, если он не забивает в каждой игре. В Манчестере не справилась вся команда, а не только Карим», - цитирует итальянского тренера Sport.es.

По сумме двух матчей «Манчестер Сити» победил со счетом 5:1. В финале Лиги чемпионов команда Хосепа Гвардиолы сыграет против «Интера».