Уткин: «Камавинга просто загнал Силву»

Футбольный блогер и журналист Василий Уткин высказался о дуэли Эдуардо Камавинга и Бернаду Силвы во вчерашнем матче ½ финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити».

«Камавинга Силву просто загнал. Он не просто быстр, он быстр ногами скоростью танцора. Против него был один из лучших игроков мира - он ничего ему не дал», - написал Василий в своем телеграм-канале.

Первая встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились Винисиус Жуниор и Кевин де Брёйне.

Ответный матч состоится 17 мая на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало – 22:00 по московскому времени.