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Лига чемпионов

Глава Ла Лиги - о провале «ПСЖ» в ЛЧ: «Я рассмеялся, когда увидел это»

25 Марта 2023 • 09:33 Комментировать

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о своей реакции на ранний вылет французского «ПСЖ» из Лиги чемпионов. На стадии 1/8 финала турнира парижский коллектив уступил мюнхенской «Баварии» по сумме двух матчей (0:1, 0:2).

«Вылет «ПСЖ»? Я рассмеялся, когда увидел это», - передает слова руководителя газета Marca.

Напомним, что от чемпионата Испании в Лиге чемпионов остался только мадридский «Реал». В рамках четвертьфинальной стадии турнира подопечные Карло Анчелотти поборются с лондонским «Челси».

«Реал» является действующим обладателем трофея. В финале прошлого сезона мадридцы победили «Ливерпуль» со счетом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Хавьер Тебас
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