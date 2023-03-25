Глава Ла Лиги - о провале «ПСЖ» в ЛЧ: «Я рассмеялся, когда увидел это»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о своей реакции на ранний вылет французского «ПСЖ» из Лиги чемпионов. На стадии 1/8 финала турнира парижский коллектив уступил мюнхенской «Баварии» по сумме двух матчей (0:1, 0:2).

«Вылет «ПСЖ»? Я рассмеялся, когда увидел это», - передает слова руководителя газета Marca.

Напомним, что от чемпионата Испании в Лиге чемпионов остался только мадридский «Реал». В рамках четвертьфинальной стадии турнира подопечные Карло Анчелотти поборются с лондонским «Челси».

«Реал» является действующим обладателем трофея. В финале прошлого сезона мадридцы победили «Ливерпуль» со счетом 1:0.