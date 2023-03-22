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Лига чемпионов

Женская «Барселона» с минимальным счётом обыграла «Рому» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

22 Марта 2023 • 01:55 Комментировать

Женская каталонская «Барселона» начала с минимальной победы в Риме четвертьфинальное противостояние с итальянской «Ромой» в Лиге чемпионов. За матчем наблюдали 39 454 человека - рекорд для женского футбола в Риме.

Успех принес мяч Сальмы Параллуэло еще в первом тайме, но у «Барсы» были и другие шансы, достаточно сказать, что владение мячом составило 69 процентов. Ответный матч пройдет в Барселоне 29 марта, но перед этим женская команда «Барселоны» сыграет с мадридским «Реалом» в чемпионате Испании.

В другом матче женская «Бавария» обыграла лондонский «Арсенал» - также с минимальным преимуществом, 1:0.  

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Барселона
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