Назван главный конфликт в мировом футболе за 20 лет

Издание Four Four Two порадовало любителей футбола интересным материалом. В нём составлен рейтинг конфликтов и противостояний в мировом футболе за последние 20 лет.

На первом месте рейтинга оказалось противостояние Алекса Фергюсона и Арсена Венгера во времена их работы на тренерских мостиках «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала». «Красные дьяволы» и «канониры» в своё время всерьёз конкурировали, а Фергюсон и Венгер регулярно обменивались уколами в прессе.

На второй строчке расположился конфликт Зинедина Зидана и Марко Матерацци. В финале чемпионата мира 2006 года Зидан ударил Матерацци головой в грудь в ответ на оскорбление и получил красную карточку. Все прекрасно помнят кадры, на которых Зидан после удаления проходит мимо кубка мира.

Третье место у конфликта Макси Лопеса и Мауро Икарди. Из-за Ванды Нары, которая ушла от Лопеса к Икарди.

Отметим, что всего рейтинг насчитывает 50 позиций.