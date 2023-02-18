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Назван главный конфликт в мировом футболе за 20 лет

18 Февраля 2023 • 14:41 Комментировать (1)

Издание Four Four Two порадовало любителей футбола интересным материалом. В нём составлен рейтинг конфликтов и противостояний в мировом футболе за последние 20 лет.

На первом месте рейтинга оказалось противостояние Алекса Фергюсона и Арсена Венгера во времена их работы на тренерских мостиках «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала». «Красные дьяволы» и «канониры» в своё время всерьёз конкурировали, а Фергюсон и Венгер регулярно обменивались уколами в прессе.

На второй строчке расположился конфликт Зинедина Зидана и Марко Матерацци. В финале чемпионата мира 2006 года Зидан ударил Матерацци головой в грудь в ответ на оскорбление и получил красную карточку. Все прекрасно помнят кадры, на которых Зидан после удаления проходит мимо кубка мира.

Третье место у конфликта Макси Лопеса и Мауро Икарди. Из-за Ванды Нары, которая ушла от Лопеса к Икарди.

Отметим, что всего рейтинг насчитывает 50 позиций.

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Арсен Венгер Манчестер Юнайтед Сборная Италии Арсенал Лондон Сборная Франции Зинедин Зидан Марко Матерацци Мауро Икарди Ванда Нара Максим Лопес
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160si
18 Февраля 2023 в 15:03
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