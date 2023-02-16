Жоау Мариу высказался о победе над «Брюгге»

Хавбек португальской «Бенфики» Жоау Мариу дал комментарий после гостевого поединка с бельгийским «Брюгге» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нам было важно добиться хорошего результата в гостевом матче. «Бенфика» провела успешный поединок, забив два гола. Однако еще все впереди.

Мне повезло с пенальти, но это часть игры. Этот мяч приблизил нас в цели и вдохновил на еще один гол. Это был тяжелый матч, думаю, мы заслужили порцию поздравлений», - цитирует полузащитника пресс-служба УЕФА.

«Бенфика» победила на выезде со счетом 2:0. Ответная встреча состоится в Лиссабоне 7 марта.