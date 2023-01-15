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Лига чемпионов

​Роналду и Месси далеко до Пеле по хет-трикам

15 Января 2023 • 15:05 Комментировать

На страницах портала Reddit появилась инфографика, в которой указаны лучшие футболисты в истории по количеству оформленных хет-триков.

Первое место уверенно удерживает легендарный бразилец Пеле, который оформил 92 хет-трика в 1363 матчах.

На второй строчке располагается Криштиану Роналду, на счету которого 60 хет-триков в 1145 матчах. Третьим идёт Лионель Месси, записавший на свой счёт 56 хет-триков в 1025 матчах.

Дальше идут Роберт Левандовски с 30 хет-триками и Луис Суарес с 29 хет-триками.

В конце прошлого года Пеле ушёл из жизни. В последние годы Король футбола боролся с раком.

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Криштиану Роналду Лионель Месси Луис Суарес Роберт Левандовски
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