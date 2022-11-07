Нагельсманн – о встрече с «ПСЖ»: «Бавария» не была вознаграждена за идеальный групповой этап»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн не слишком доволен исходом жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мюнхенцы выиграли все матчи в «группе смерти» с «Интером» и «Барселоной», набрав 18 очков, но уже в первом раунде плей-офф получили в соперники одного из фаворитов турнира – «Пари Сен-Жермен».

«Наше идеальное выступление в групповой стадии не было вознаграждено. «ПСЖ» тоже вряд ли доволен встрече с нами. До матчей ещё далеко, но ясно, что нам достался очень сильный оппонент, в составе которого очень много звёзд. Будет трудно», – заявил в интервью официальному телеканалу «Баварии» наставник команды.