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Лига чемпионов

Нагельсманн – о встрече с «ПСЖ»: «Бавария» не была вознаграждена за идеальный групповой этап»

07 Ноября 2022 • 21:09 Комментировать (1)

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн не слишком доволен исходом жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мюнхенцы выиграли все матчи в «группе смерти» с «Интером» и «Барселоной», набрав 18 очков, но уже в первом раунде плей-офф получили в соперники одного из фаворитов турнира – «Пари Сен-Жермен».

«Наше идеальное выступление в групповой стадии не было вознаграждено. «ПСЖ» тоже вряд ли доволен встрече с нами. До матчей ещё далеко, но ясно, что нам достался очень сильный оппонент, в составе которого очень много звёзд. Будет трудно», – заявил в интервью официальному телеканалу «Баварии» наставник команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Юлиан Нагельсманн
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Комментарии (1)
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Alex1972
07 Ноября 2022 в 22:09
Не сцы в компот раньше времени, Юлик... А-ха-ха-ха...
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