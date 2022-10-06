Мане и Холанн - в числе 11 лучших игроков недели в Лиге чемпионов

Аналитики статистического портала Whoscored сформировали символическую сборную третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Лучшим игроком был признан вингер мюнхенской «Баварии» Садио Мане, получивший десять баллов.
Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:
голкипер: Кошта («Порту»);
защитники: Оливера («Наполи»), Мбемба («Марсель»), Лапорт («Манчестер Сити»), Александер-Арнольд («Ливерпуль»);
полузащитники: Мане («Бавария»), Беллингем («Боруссия» Д), Рабио («Ювентус»), Марез («Манчестер Сити»);
форварды: Холанн («Манчестер Сити»), Распадори («Наполи»).
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