УЕФА рассматривает возможность создания ещё одного турнира. Как стало известно The Athletic, идея состоит в том, чтобы каждый год перед началом сезона устраивать короткий «Турнир открытия». В нём будет участвовать действующий обладатель трофея Лиги чемпионов и ещё три топ-клуба.

Стоит сказать, что тренеры многих ведущих клубов мира регулярно критикуют футбольные власти, включая УЕФА, за создание новых турниров и слишком плотный календарь.

Напомним, что с прошлого сезона клубных турниров УЕФА теперь три – к Лиге чемпионов и Лиге Европы добавилась Лига конференций. Первым победителем этого турнира стала итальянская «Рома».