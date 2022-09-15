Мбаппе и де Брёйне - в числе номинантов на игрока недели в Лиге чемпионов

На этой неделе состоялись поединки второго тура групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2022/2023. По их итогам пресс-служба УЕФА назвала нескольких претендентов на звание лучшего футболиста недели.

За индивидуальный приз поборются следующие исполнители: Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («ПСЖ), Ферран Хутгла («Брюгге») и Джамал Мусиала («Бавария»).

Напомним, что «ПСЖ» на выезде одолел «Маккаби» (3:1), «Бавария» на своем поле разобралась с «Барселоной» (2:0), «Брюгге» разгромно выиграл у «Порту» (4:0), а «Манчестер Сити» победил «Боруссию» (2:1).

Лучший игрок будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.