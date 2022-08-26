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Лига чемпионов

В «Бенфике» озвучили цель на групповой этап Лиги чемпионов

 
26 Августа 2022 • 08:33 Комментировать

Бывший футболист лиссабонской «Бенфики» Симау Саброза дал комментарий после жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов.

«Мы попали в сильную группу. «Бенфике» предстоит провести шесть очень интересных матчей. «Ювентус» - большой клуб с богатой историей, что касается «ПСЖ», то они всегда ставят максимальные цели в Лиге чемпионов. «Маккаби», так же как и наш клуб, прошел через сито квалификации. Нам досталась тяжелая группа, но наша цель – выход в плей-офф», - передает слова португальца пресс-служба УЕФА.

Лиссабонские «орлы» сыграют в квартете Н с «Ювентусом», «ПСЖ» и «Маккаби».

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Симау Саброза
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