В «Бенфике» озвучили цель на групповой этап Лиги чемпионов

Бывший футболист лиссабонской «Бенфики» Симау Саброза дал комментарий после жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов.

«Мы попали в сильную группу. «Бенфике» предстоит провести шесть очень интересных матчей. «Ювентус» - большой клуб с богатой историей, что касается «ПСЖ», то они всегда ставят максимальные цели в Лиге чемпионов. «Маккаби», так же как и наш клуб, прошел через сито квалификации. Нам досталась тяжелая группа, но наша цель – выход в плей-офф», - передает слова португальца пресс-служба УЕФА.

Лиссабонские «орлы» сыграют в квартете Н с «Ювентусом», «ПСЖ» и «Маккаби».