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Лига чемпионов

​Ровно 20 лет назад Роналду дебютировал в профессиональном футболе

14 Августа 2022 • 13:23 Комментировать (1)

Криштиану Роналду в воскресенье отмечает 20 лет выступлений на профессиональном уровне. Его дебют за «Спортинг» в официальном матче состоялся 14 августа 2002 года. Тогда 17-летний Роналду отыграл 32 минуты в поединке квалификации Лиги чемпионов против миланского «Интера» (ничья 0:0).

В «Спортинге» талант Криштиану Роналду заметили представители «Манчестер Юнайтед» - летом 2003 года английский клуб приобрёл португальца. Именно на «Олд Траффорд» Роналду стал настоящей звездой футбола. В 2009 году Криштиану перебрался в «Реал», где провёл девять сезонов и выиграл множество трофеев. В 2018 году Роналду оказался в «Ювентусе», а в 2021 году состоялся его камбэк в «Манчестер Юнайтед».

Поговаривают, что этим летом Криштиану Роналду может снова сменить клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Спортинг Лиссабон
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