​Месси и Роналду не попали в список из 15 лучших игроков прошлого сезона по версии УЕФА

На приз лучшему игроку года по версии УЕФА претендуют Карим Бензема, Тибо Куртуа и Кевин де Брёйне. Помимо шорт-листа из трёх финалистов, УЕФА обнародовал список игроков, которые заняли места с четвёртого по пятнадцатое. Лионеля Месси и Криштиану Роналду там нет.

В голосовании представителей клубов, участвовавших в прошлом еврокубковом сезоне, и журналистов участвовали как раз 15 игроков, которые были отобраны технической группой УЕФА. Там не посчитали, что Месси или Роналду достойны попадания в список.

Отметим, что четвёртое место в голосовании занял Роберт Левандовски, а пятое – Лука Модрич. В топ-10 попали также Садио Мане, Мохамед Салах, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Виргил ван Дейк.