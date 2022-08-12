​Бензема, Куртуа и де Брёйне – в номинации на приз лучшему футболисту года

УЕФА назвал имена трёх футболистов, которые попали в финальный список претендентов на звание лучшего игрока в году. В шорт-листе оказались Тибо Куртуа и Карим Бензема из «Реала», а также представляющий «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне.

Награда будет вручена во время мероприятия, приуроченного к жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов. Церемония запланирована на четверг, 25 августа.

Напомним, что на приз лучшему тренеру года претендуют Карло Анчелотти, Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп.

Фаворитом на получение приза лучшему игроку года по версии УЕФА считается Карим Бензема.