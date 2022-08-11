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Биджиев: «Открывание Бензема перед голом – великолепное решение и исполнение» эксклюзив

11 Августа 2022 • 11:08 Комментировать

Бывший вратарь московского ЦСКА, нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил матч за Суперкубок Европы, в котором мадридский «Реал» обыграл франкфуртский «Айнтрахт» со счётом 2:0.

- Мне, честно говоря, матч понравился. «Реал» показал высочайший класс, футболисты проявили свои лучшие качества, было приятно смотреть на их взаимодействия и комбинации. Отдельные отрезки матча в исполнении «Реала» можно заносить во все учебники. Открывание Бензема перед забитым мячом – просто великолепное решение и исполнение. При этом нельзя сказать, что «Айнтрахт» сильно робел и чересчур уважал именитого соперника. Немецкая команда тоже проводила атаки и имела два-три момента в начале матча, когда прекрасно сыграл Куртуа, ещё раз доказавший свой мировой класс. После гола Алабы стало уже, в принципе, понятно, что всё закончится победой мадридского клуба. Я считаю, матч удался, собрался полный стадион, зрители получили наслаждение от игры.

Если взять последние лет десять, то результаты мадридского клуба говорят сами за себя. Наверно, «Реал» в целом за это время самый сильный клуб мира, учитывая его многократные победы в Лиге чемпионов и во внутреннем первенстве. Может, сейчас у мадридцев не самый звёздный состав, но даже у молодых ребят игра и техника на высочайшем уровне. Плюс всегда импонирует заряженность игроков «Реала» на победу. В линии полузащиты Модричу и Кроосу уже за 30 лет, и они всё равно выдерживают свой класс. Они сохраняют умение решать эпизоды, создавать моменты и реализовывать их в том числе в сложных ситуациях.


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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Суперкубок Европы Суперкубок Уефа Хасанби Биджиев
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