Джо Коул прокомментировал успех «Реала»

Мадридский «Реал» еще до начала сезона стал обладателем Суперкубка Европы, испанский клуб выиграл со счетом 2:0 у «Айнтрахта». Бывший английский полузащитник Джо Коул, выступавший за «Челси» и «Ливерпуль» и сыгравший в финале Лиги чемпионов в 2008 году, прокомментировал победу «Реала».

По его словам, решающим фактором для победы стал гигантский опыт, накопленный «Реалом» в подобного рода матчах.

- «Реал» со своим колоссальным опытом превосходно проводит такие матчи. Карло Анчелотти всегда удаётся находить верный баланс в своих командах, - цитирует мнение Коула официальный сайт УЕФА.