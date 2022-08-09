Загребское «Динамо» обыграло «Лудогорец», у болгар три удаления

Загребское «Динамо» имело мяч гандикапа перед домашним ответным поединком против «Лудогорца» и достаточно уверенно прошло дальше. Уже к 17-й минуте хорваты вели и играли в большинстве. А первый тайм закончился со счетом 3:1. Впрочем, гости умудрились не только забить снова, но и получить еще две красные карточки.

Итог – 4:2, «Динамо» дальше сыграет против «Будё-Глимта».