Загребское «Динамо» обыграло «Лудогорец», у болгар три удаления

Загребское «Динамо» имело мяч гандикапа перед домашним ответным поединком против «Лудогорца» и достаточно уверенно прошло дальше. Уже к 17-й минуте хорваты вели и играли в большинстве. А первый тайм закончился со счетом 3:1. Впрочем, гости умудрились не только забить снова, но и получить еще две красные карточки.
Итог – 4:2, «Динамо» дальше сыграет против «Будё-Глимта».
Протокол игры
|(1:0) Дрмич Йосип12'
|(2:0) Оршич Мислав27'
|(3:0) Оршич Мислав44'
|45'Десподов Кирилл (3:1)
|49'Десподов Кирилл (3:2)
|(4:2) Петкович Бруно87'
Ливакович Доминик•Ристовски Стефан 21'46' (Иванушец Лука (46') •Шутало Бошко•Перич Дино• 66'Любичич Роберт•Батурина Мартин46' (Гояк Амер (46') •Мишич Йосип 21'46' (Мохаррами Садех (46') • 70'Адеми Ариян•Оршич Мислав•Шпикич Дарио90' (Менало Лука (90') •Дрмич Йосип71' (Петкович Бруно (71')
Слуга Симон•Сисиньо Неусиано46' (Делев Спас (46') •Вердон Оливье•Пластун Игорь 17'47' (Йорданов Иван (47') •Недялков Антон•Янков Доминик 11'• 17'Пётровски Якуб•Кафумана Шоу46' (Карничник Зан (46') • 86'Rick 45'• 72'Родригеш Тьяго65' (Matias Tissera (65') •Десподов Кирилл85' (Жоржинью (85')
09 августа. Стадион "Максимир" (Загреб).