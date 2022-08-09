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Загребское «Динамо» обыграло «Лудогорец», у болгар три удаления

09 Августа 2022 • 23:00 Комментировать
Динамо Загреб
4:2
Лудогорец
окончен

Загребское «Динамо» имело мяч гандикапа перед домашним ответным поединком против «Лудогорца» и достаточно уверенно прошло дальше. Уже к 17-й минуте хорваты вели и играли в большинстве. А первый тайм закончился со счетом 3:1. Впрочем, гости умудрились не только забить снова, но и получить еще две красные карточки.

Итог – 4:2, «Динамо» дальше сыграет против «Будё-Глимта».

Протокол игры  
Динамо Загреб4:2Лудогорец
(1:0) Дрмич Йосип12'  
(2:0) Оршич Мислав27'  
(3:0) Оршич Мислав44'  
  45'Десподов Кирилл (3:1)
  49'Десподов Кирилл (3:2)
(4:2) Петкович Бруно87'  
Ливакович ДоминикРистовски Стефан  21' 46' (Иванушец Лука ( 46') Шутало БошкоПерич Дино  66'Любичич РобертБатурина Мартин 46' (Гояк Амер ( 46') Мишич Йосип  21' 46' (Мохаррами Садех ( 46'  70') Адеми АриянОршич МиславШпикич Дарио 90' (Менало Лука ( 90') Дрмич Йосип 71' (Петкович Бруно ( 71')
Запасные: Марин АнтониоЭмрели МахирЗагорац ДаниэльДилавер ЭмирБочкай ПетарТолич МаркоЛауритсен Расмус
Слуга СимонСисиньо Неусиано 46' (Делев Спас ( 46') Вердон ОливьеПластун Игорь  17' 47' (Йорданов Иван ( 47') Недялков АнтонЯнков Доминик  11'  17'Пётровски ЯкубКафумана Шоу 46' (Карничник Зан ( 46'  86') Rick  45'  72'Родригеш Тьяго 65' (Matias Tissera ( 65') Десподов Кирилл 85' (Жоржинью ( 85')
Запасные: Димитров ТихомирDanny GruperХристов ДамьянГеоргиев ПетарТерзиев ГеоргиПадт Серджио
09 августа. Стадион "Максимир" (Загреб).

 

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окончен Митьюлланд 1:3 Бенфика
окончен Динамо Загреб 4:2 Лудогорец
окончен Ференцварош 1:3 Карабах 2.10 3.55 3.50
окончен после доп. времени ПСВ 3:2 Монако 2.35 3.75 3.00
окончен после доп. времени Штурм 1:2 Динамо Киев
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