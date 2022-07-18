​«Монако» Головина узнал соперника в квалификации Лиги чемпионов

В понедельник состоялась жеребьёвка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Российские клубы в еврокубках в сезоне 2022/2023 не выступают, но при этом футбольные фанаты из России могут поддерживать Александра Головина из «Монако» и Станислава Черчесова, тренирующего «Ференцварош».
«Монако» в третьем раунде квалификации сыграет с крепким ПСВ. А «Ференцварош» в случае прохода «Слована» выходит на победителя пары «Карабах» - «Цюрих».
Полные результаты жеребьёвки:
«Маккаби» Хайфа / «Олимпиакос» - «Аполлон»;
«Карабах» / «Цюрих» - «Ференцварош» / «Слован»;
«Лудогорец» / «Шэмрок Роверс» - «Динамо» Загреб / «Шкупи»;
«Марибор» / «Шериф» - ХИК / «Виктория» Пльзень;
«Линфилд» / «Будё-Глимт» - «Жальгирис» / «Мальмё»;
«Црвена Звезда» - «Пюник» / «Дюделанж»;
«Монако» - ПСВ;
«Динамо» Киев / «Фенербахче» - «Штурм»;
«Юнион» - «Глазго Рейнджерс»;
«Бенфика» - «Мидтьюлланн» / АЕК Ларнака.
Матчи пройдут в начале августа.