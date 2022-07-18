​«Монако» Головина узнал соперника в квалификации Лиги чемпионов

В понедельник состоялась жеребьёвка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Российские клубы в еврокубках в сезоне 2022/2023 не выступают, но при этом футбольные фанаты из России могут поддерживать Александра Головина из «Монако» и Станислава Черчесова, тренирующего «Ференцварош».

«Монако» в третьем раунде квалификации сыграет с крепким ПСВ. А «Ференцварош» в случае прохода «Слована» выходит на победителя пары «Карабах» - «Цюрих».

Полные результаты жеребьёвки:

«Маккаби» Хайфа / «Олимпиакос» - «Аполлон»;

«Карабах» / «Цюрих» - «Ференцварош» / «Слован»;

«Лудогорец» / «Шэмрок Роверс» - «Динамо» Загреб / «Шкупи»;

«Марибор» / «Шериф» - ХИК / «Виктория» Пльзень;

«Линфилд» / «Будё-Глимт» - «Жальгирис» / «Мальмё»;

«Црвена Звезда» - «Пюник» / «Дюделанж»;

«Монако» - ПСВ;

«Динамо» Киев / «Фенербахче» - «Штурм»;

«Юнион» - «Глазго Рейнджерс»;

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«Бенфика» - «Мидтьюлланн» / АЕК Ларнака.

Матчи пройдут в начале августа.