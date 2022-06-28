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Лига чемпионов

​«Шериф» определился с местом проведения матча Лиги чемпионов после запрета УЕФА играть в Тирасполе

28 Июня 2022 • 19:55 Комментировать

«Шериф» посредством своего официального сайта назвал место, где команда проведёт домашний матч против «Зриньски» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов. «Шериф» примет своего соперника в Кишинёве на стадионе «Зимбру». Место проведения поединка уже было утверждено УЕФА. Встреча запланирована на 12 июля.

Напомним, что УЕФА запретил «Шерифу» проводить матчи в Тирасполе по соображениям безопасности.

Добавим, что в прошлом сезоне «Шерифу» удалось впервые в истории пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. Там молдавская команда выступила достойно, заняв третье место в компании «Реала», «Интера» и «Шахтёра».

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Евро-Футбол.Ру,
Шериф
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