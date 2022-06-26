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Лига чемпионов

Гендиректор «Манчестер Сити» — о Лиге чемпионов: «Реал» заслужил проиграть «ПСЖ», «Челси», нам и «Ливерпулю»

26 Июня 2022 • 14:23 Комментировать

Генеральный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано поделился мнением о прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов, в котором «горожане» дошли до полуфинала, где уступили мадридскому «Реалу» по сумме двух встреч (5:6).

Сориано заявил, что не считает победу в главном клубном турнире Европы основной целью, поскольку в нём многое предопределяет удача.  

«Сейчас все говорят об успехах «Реала» в последние годы, но, думаю, было бы справедливо сказать, что им немного повезло. Я могу сказать, что они заслужили проиграть «ПСЖ», «Челси», нам и «Ливерпулю». Однако люди не помнят, что в 80-е и 90-е к «Реала» была невероятная команда, но они не смогли выиграть этот трофей», — приводит слова Сориано Dr Football Podcast.

Напомним, что «Манчестер Сити» ни разу не выигрывал Лигу чемпионов в своей истории. Наивысшим достижением «горожан» остаётся финал 2021 года, по подопечные Хосепа Гвардиолы уступили «Челси» (0:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Ливерпуль Манчестер Сити ПСЖ Лига Чемпионов Ферран Сориано
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