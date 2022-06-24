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Лига чемпионов

«Шерифу» запретили проводить матчи еврокубков на своём стадионе

24 Июня 2022 • 23:05 Комментировать

Нашумевшему в прошлом еврокубковом сезоне тираспольскому «Шерифу» впредь, в начинающемся сезоне, запрещено проводить домашние матчи еврокубков в Тирасполе. Причина - неспокойная обстановка в регионе, УЕФА считает, что проведение матчей в Тирасполе слишком опасно.

«Шерифу» предложено подыскать себе стадион вне Приднестровья, для того, чтобы была возможность сыграть в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов. Там соперником тираспольского клуба должна снова стать команда с Балкан - боснийский «Зриньски». Напомним, что в прошлом сезоне на пути в групповой раунд ЛЧ «Шериф» расправился сперва с сербской «Црвеной Звездой», а затем с хорватским «Динамо» из Загреба.

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