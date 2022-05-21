Женский «Лион» - победитель Лиги чемпионов

В Турине закончился финальный матч женской Лиги чемпионов, в котором «Лион» переиграл со счетом 3:1 «Барселону». Все голы были забиты в первом тайме - сперва счет открыла Амандин Анри, затем отличился Ада Эгерберг, после чего счет до крупного довела Катарина Макарио.

Правда, Алексия Путельяс сократила отставание еще до перерыва, но во второй половине игры «Барселона» не смогла сломить сопротивление соперника и приблизиться к нему еще больше, в результате чего сложила полномочия обладателя Кубка.

Он возвращается в Лион после того, как в прошлом году «Барселона» прервала пятилетнее доминирование француженок, бравших самый престижный клубный трофей Европы пять раз кряду - с 2016 по 2020 год.