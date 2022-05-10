В Лиге чемпионов Холанн забивает каждые 64 минуты, и это рекорд

Эрлинг Холанн демонстрирует фантастическую результативность во всех турнирах, в которых принимает участие вместе с дортмундской «Боруссией». В том числе и в Лиге чемпионов - там он забивает, по статистике, каждые 64 минуты, проведенных на поле. Это абсолютный рекорд турнира, причем с большим отрывом от преследователей.

Так, идущий вторым в этой классификации Марио Гомес забивал в Лиге чемпионов раз в 102 минуты, равно как и Роберто Сольдадо. Третье место в этой классификации делят Лионель Месси и Гарри Кейн - оба забивают в среднем раз в 104 минуты.

Напомним, что сегодня было объявлено о переходе Холанна в «Манчестер Сити».