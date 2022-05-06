В Бельгии зреет суперсенсация: новичок лиги, собранный благодаря компьютерной программе, рвётся на трон!

За 4 тура до финиша скромный «Юнион» лидирует в чемпионате Бельгии. У преследующего его «Брюгге» на 3 очка меньше и… в 10 раз более дорогой состав!

Мы все любим европейский клубный футбол. Пристально следим за тройкой-пятёркой топ-чемпионатов, а иногда не отказываем себе в любопытстве ознакомиться с происходящим в лигах приблизительно уровня РПЛ. В конце концов, интересно же, как обстоят дела у соперников по таблице коэффициентов УЕФА.

И когда мы вдруг узнаём, что новый сезон в своих высших лигах начинают диковинные, доселе неизвестные нам команды со сложным названием «Гройтер Фюрт», «Булонь-сюр-Мер» или «Гоу Эхед Иглз», с высоты своего болельщицкого опыта понимаем, что годичная прописка в элите является пределом их мечтаний. И чаще всего интуиция нас не подводит.

Абсолютно те же мысли наверняка сопровождали любителей футбола и тогда, когда они узнали о существовании в Бельгии такой команды, как «Юнион Сент-Жиллуа». Ну подумаешь, столичный клуб с большой историей. Подумаешь – третий по числу титулов в стране (11). Ведь последний из них был завоёван, страшно сказать, в 1935 году, а до сезона 2021/22 «Юнион» не появлялся в элите 47 лет!

Новая эра, новые возможности

Свою счастливую карту один из старейших клубов Бельгии вытянул в 2018 году, когда на его богатое прошлое обратил внимание Тони Блум. Известный английский бизнесмен с ранней молодости был очень азартным человеком. Именно по этой причине его имя очень хорошо известно в сфере профессиональных игроков в покер. Однако была у энергичного британца ещё одна страсть – игра на тотализаторе. И со временем обычное увлечение ставками переросло для него в нечто большее. Блум изобрёл компьютерную программу, которая помогала вычислять самые ненадёжные коэффициенты в букмекерских линиях. Со временем это новшество стало пользоваться большим спросом у его клиентов.

Однажды Тони посетила шальная мысль, что благодаря «цифровому разуму» можно построить и нечто большее. Например – успешную футбольную команду. Уже будучи на тот момент владельцем клуба «Брайтон», Блум для реализации своих амбициозных затей решил присмотреть заброшенный «экспериментальный образец» где-нибудь за пределами Англии. Выбирая между Бельгией и Нидерландами, в итоге он остановился на первом варианте – в чемпионате Страны тюльпанов существует извечная гегемония «Аякса» и «ПСВ», в Бельгии же разрыв в классе между бедными и богатыми значительно меньше. А значит там гораздо быстрее можно добиться максимальных результатов. Так спортивный функционер Тони Блум и брюссельский клуб «Юнион Сент-Жиллуа», выбравшийся пару лет назад из небытия третьего дивизиона, нашли друг друга.

«Цифровое» комплектование бельгийской «Золушки»

Основной фундамент главной сенсации европейского сезона 2021/22 был заложен летом 2020 года, когда «Юнион» был ещё скромным представителем второго бельгийского дивизиона. Именно тогда Блум и использовал свою адаптированную под селекцию футбольного клуба новую компьютерную программу. Она была призвана работать с огромным массивом информации: учитывать критерий цена/качество, динамику карьерного роста футболистов, техническое оснащение и даже психологическую сопоставимость выбранных игроков внутри одного коллектива.

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Метод превзошёл все ожидания: костяк будущего лидера чемпионата Бельгии был собран практически за бесценок, а ключевые игроки и вовсе пришли в команду бесплатно! Так, благодаря сложному алгоритму компьютерной программы, «Юнион» нашёл на просторах второго бельгийского дивизиона вратаря сборной Люксембурга Антони Мориса. Основного центрального защитника Блум отыскал у себя на родине – Крис Бёрджес долгое время являлся столпом обороны в «Портсмуте». Если название этого коллектива с Туманного Альбиона вам мало о чём говорит, то что вы скажете о немецком клубе «Меппен»? В отличие от «Портсмута», который относительно недавно засветился в самой Лиге Европы, «Меппен» в ХХI веке ни разу не добирался даже до второй Бундеслиги! Как вам идея забесплатно отыскать в такой команде нападающего, который в своем дебютном сезоне станет лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии? Компьютерной программе Тони Блума эта задача покорилась с первой попытки! На тот момент 23-летний немец с турецкими корнями Дениз Ундав идеально вписался в линию нападения «Юниона»!

«Искусственный разум» покоряет Бельгию

Потратив на комплектование состава чуть больше 2 млн евро, «Юнион» в сезоне 2020/21 паровым катком прошёлся по второму дивизиону. О возвращении в элиту после 47 лет странствий болельщики команды узнали за 5 туров до финиша. Особенно впечатляющей у брюссельцев оказалась итоговая разница забитых и пропущенных мячей – «+45».

Перед стартом нынешнего чемпионата руководство «Юнион Сент-Жиллуа» объявило о двукратном увеличении бюджета. Однако эта новость никоим образом не повлияла на политику клуба. Тони Блума и его «цифрового селекционера» полностью удовлетворял имеющийся состав. Ограничившись приобретением нескольких свободных агентов этим летом, новичок лиги не потратил в межсезонье ни цента на усиление! Популярный футбольный сайт Трансфермаркет перед стартом сезона 2021/22 оценивал состав «Юниона» в 16 млн евро. Для сравнения, состав «Брюгге» этот же ресурс оценил десятикратно (!) выше.

Обыграв 16 октября в рамках 11-го тура другого новичка высшего дивизиона «Серен» со счетом 4:2, «Юнион» уже не в первый раз выходит на первую строчку – с той поры его лидерские позиции остаются непоколебимыми. По ходу гладкого чемпионата преимущество подопечных Фелиса Маззу над ближайшим преследователем («Брюгге») доходило до 9 очков. За это время в брюссельском дерби дважды был обыгран «Андерлехт», который до Второй мировой войны не считался и близко соперником уже 11-кратному к тому моменту «Юниону». Все свои 34 титула «Андерлехт» завоевал после того, как первый столичный гегемон предался десятилетиям забвения.

По итогам 34 туров «Юнион» на 5 очков опередил «Брюгге», гарантировав себе этим успехом место в Лиге конференций. Команда, собранная задарма компьютерной программой Тони Блума, больше всех забила и меньше всех пропустила. Лучшим бомбардиром этапа с 25 мячами стал всё тот же Дениз Ундав. Другой игрок острия Данте Ванзейр с 13 мячами попал десятку лучших бомбардиров.

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К сожалению для болельщиков «Юниона», в Бельгии уже достаточно давно перестали довольствоваться обычной двухкруговой формулой чемпионата. А это значит, что их любимцам ещё до конца мая предстоит оборонять свой отрыв, который, к слову, сократился до трёх очков из-за всё той же не самой справедливой формулы соревнований. И два тура из финальных шести уже позади. Пару недель назад в третий раз за сезон был уверенно обыгран «Андерлехт». А вот в минувшие выходные «Юнион» всё же потерял два очка в противостоянии с «Антверпеном» – впрочем, футболисты «Брюгге» осечкой лидера воспользоваться не смогли.

Лига чемпионов почти гарантирована!

Уже в самом ближайшем будущем нас ждёт увлекательная развязка – «Юнион Сент-Жиллуа» и отстающий на 3 очка «Брюгге» сыграют друг с другом дважды за три дня в рамках 3-го и 4-го туров чемпионского раунда! Для того чтобы не дать состояться суперсенсации, футболистам «Брюгге» важно победить в обеих встречах. Ведь по дополнительным показателям они заметно уступают своим неожиданным конкурентам, и в случае равенства очков чемпионство, скорее всего, достанется «Юниону». Примечательно, что занимающий 3-е место «Антверпен» за 4 тура до финиша отстаёт от наших героев на 10 очков. А это значит, что клуб с предпоследним бюджетом в лиге почти наверняка выступит в Лиге чемпионов! Фактически вопрос лишь в том, с какой стадии «Юнион» начнёт – с квалификационной или сразу с групповой.

Единственная ложка дёгтя во всей этой сказочной бочке Тони Блума и его цифрового помощника – ветхий стадион команды, который стал свидетелем успехов 100-летней давности «Юниона» и который минувшим летом едва прошёл лицензию на участие в высшем бельгийском дивизионе. Так что дебют в еврокубках старого доброго 8-тысячника имени Жозефа Марьена в этом году исключён. Впрочем, Тони Блум уже активно решает и этот вопрос. С помощью компьютерной программы или нет – неизвестно. Однако не стоит сомневаться, что и инфраструктура клуба с таким управленцем скоро будет подавать пример остальным. Благо «Юнион» – клуб из столицы. А в Брюсселе есть сразу несколько стадионов, которые могут приютить на пару лет великую и одновременно сенсационную команду. На матчи Лиги чемпионов – уж точно.

Игорь КАСИМОВ